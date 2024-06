Unentschieden zwischen SCU Ybbsitz und FCU Winklarn

Spielberichte

Ein aufregendes Duell in der 1. Klasse West zwischen dem SCU Ybbsitz und dem FCU Winklarn endete mit einem hart umkämpften 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten sich kämpferisch und boten den Zuschauern eine packende Partie, die bis zur letzten Minute spannend blieb. Trotz zahlreicher Chancen auf beiden Seiten gelang es keiner Mannschaft, den entscheidenden Siegtreffer zu erzielen.

Frühe Chancen und die Führung für Winklarn

Schon in den ersten Minuten zeigte der FCU Winklarn, dass sie gewillt waren, das Spiel in die Hand zu nehmen. Bereits in der 5. Minute hatten sie die erste gute Chance durch Deli Mario, die jedoch wegen Abseits nicht zählte. Nur drei Minuten später traf Simon Ebner aus vier Metern die Latte – ein frühes Zeichen der Offensivstärke der Gäste.

Es regnet im Strömen, könnte eine rutschige Angelegenheit werden. Seppi, Ticker-Reporter

In der 14. Minute dribbelte sich Deli durch die Abwehr von Ybbsitz und schickte die Verteidiger ins Leere, doch sein Schuss verfehlte das Tor knapp. Winklarn setzte weiterhin auf Offensive und hatte in der 18. Minute eine weitere gute Möglichkeit durch Andi Haberfellner, dessen Kopfball nach einer Ecke von Brigant jedoch stark vom Torhüter pariert wurde.

Nach 30 Minuten Spielzeit zeigte sich, dass der FCU Winklarn die dominantere Mannschaft war und immer wieder zu guten Chancen kam. Ybbsitz verteidigte jedoch tapfer und versuchte, durch Konter gefährlich zu bleiben. Eine solche Szene ereignete sich in der 32. Minute, als die Ybbsitzer nach einem schnellen Konter zu einer guten Schussmöglichkeit kamen, die jedoch vom Torhüter von Winklarn vereitelt wurde.

Doch schließlich zahlte sich die Offensivbemühungen von Winklarn aus. In der 34. Minute führte ein Freistoß aus 25 Metern, geschossen von Patrick Kubena, zum Führungstreffer für die Gäste. Der Ball wurde abgefälscht und landete unhaltbar im Netz.

Indirekter Freistoß für die Gastgeber, setzt in aber weit drüber. Seppi, Ticker-Reporter

Ybbsitz gleicht per Elfmeter aus

Der SCU Ybbsitz ließ sich durch den Rückstand nicht entmutigen und setzte nach. In der 41. Minute kam es nach einem Defensivfehler der Gäste zu einem Elfmeter für Ybbsitz. Lukas Hanger trat an und verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich in der 42. Minute.

Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause. In den ersten 45 Minuten war Winklarn die spielbestimmende Mannschaft, aber Ybbsitz zeigte immer wieder gefährliche Nadelstiche durch Konter.

Winklarn bisher die bessere Mannschaft, Ybbsitz macht aber immer wieder Nadelstiche in Form vom Konter. Seppi, Ticker-Reporter

In der zweiten Halbzeit gestaltete sich das Spiel ausgeglichener. Beide Mannschaften kamen nicht richtig in Fahrt und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem keine der beiden Mannschaften die Oberhand gewinnen konnte. Winklarn hatte in der 66. Minute durch Simon Ebner eine gute Möglichkeit, doch der Torhüter von Ybbsitz war zur Stelle und vereitelte die Chance mit einer starken Parade.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von einem intensiven Hin und Her, aber keiner Mannschaft gelang es, den Ball noch einmal im Netz unterzubringen. In der 86. Minute wurde dies besonders deutlich, als beide Teams alles gaben, aber keine weiteren Tore fielen.

Winklarn hat alles versucht bekam, aber die Kugel nicht ins Eckige, damit ist das Meisterschaftsrennen wohl endgültig entschieden. Seppi, Ticker-Reporter

In der 90. Minute endete das Spiel schließlich mit einem 1:1-Unentschieden. Der FCU Winklarn hatte zwar bis zuletzt alles versucht, doch es gelang ihnen nicht, die Kugel im Tor unterzubringen. Damit bleibt das Meisterschaftsrennen spannend, aber für den FCU Winklarn könnte dieses Ergebnis eine entscheidende Wendung darstellen.

1. Klasse West: Ybbsitz : Winklarn - 1:1 (1:1)

42 Lukas Hanger 1:1

35 Patrick Kubena 0:1

