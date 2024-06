SV Petzenkirchen behält gegen Neuhofen/Ybbs die Oberhand

Spielberichte

Eine Begegnung der 28. Runde in der 1. Klasse West zwischen dem SV Petzenkirchen und der Union Neuhofen/Ybbs endete Sonntagmittag mit einem verdienten 3:1-Sieg für die Gastgeber. Der Sportverein stellte durch schnelle Tore in der ersten Halbzeit die Weichen früh auf Sieg und fuhr am Ende den 15. "Dreier" ein.

Hausherren mit früher Führung

Das Spiel begann mit einem munteren Start. Schon in der ersten Minute zeigten beide Teams, dass sie sich nichts schenken würden. Der erste nennenswerte Abschluss kam von Neuhofens Vitalij Maruska, dessen Schuss jedoch direkt in den Händen von SV-Schlussmann Stephan Rottenschlager landete. In der 16. Minute war es dann soweit: Nach einer Flanke ließ Gästegoalie Patrick Pretschuh den Ball aus den Händen gleiten, sodass Manuel Meyer nur noch einschieben musste. Das 1:0 für Petzenkirchen war perfekt.

Neuhofen versuchte schnell zu antworten. Mate Kantor war der auffälligste Spieler bei den Gästen, doch seine Bemühungen wurden von der starken Petzenkirchener Defensive sowie Keeper Rottenschlager zunichtegemacht. Ein starkes Tackling verhinderte, dass Kantor in der 24. Minute durchbrechen konnte. Die Neuhofener waren dennoch stets gefährlich, als Kantor einen Freistoß hervorragend trat, aber Rottenschlager erneut glänzend parierte.

Union-Keeper pariert Elfmeter - Kapitän macht Sack zu

In der 43. Minute kam es schließlich zum zweiten Tor für die Gastgeber. Marcel Doppler setzte sich nach einem langen Ball energisch durch und schoss präzise ins lange Eck ein. Der Jubel bei den Petzenkirchnern war groß, und mit einem 2:0 ging es in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit begann furios. Bereits in der 47. Minute traf Christoph Höllmüller aus spitzem Winkel die Stange und verpasste somit den Anschlusstreffer nur knapp. Doch nur drei Minuten später gelang es dann Kantor, mit einem sehenswerten Schuss ins Kreuzeck, den Spielstand auf 2:1 zu verkürzen. Die Spannung war wieder vollends da, und die Gäste witterten ihre Chance, das Spiel zu drehen.

Doch der SV behielt die Nerven und setzte immer wieder gefährliche Akzente. In der 64. Minute wurde den Hausherren ein Elfmeter zugesprochen - Simon Braunauer fand jedoch in Torwart Pretschuh seinen Meister. Nur vier Minuten später war es dann aber Kapitän Christian Hauss, der nach einer Ecke unbedrängt einköpfen konnte und den Zwei-Tore-Abstand wiederherstellte. Die Neuhofener Abwehr agierte bei dieser Aktion etwas schläfrig.

In der Schlussphase versuchte die Union noch einmal alles, um den Anschlusstreffer zu erzielen. Kantor hatte in der 83. Minute noch eine Möglichkeit, setzte einen Freistoß aber knapp über das Tor. Doch letztendlich verteidigten die Petzenkirchner ihren Vorsprung geschickt. Mit dem Schlusspfiff nach 94 Minuten stand fest, dass der SV Petzenkirchen als verdienter Sieger vom Platz ging und sich drei Punkte sicherte. Die Union Neuhofen hingegen muss sich trotz einer starken kämpferischen Leistung geschlagen geben.

