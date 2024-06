FCU Neustadtl wahrt mit knappem Sieg gegen Ybbsitz Chance auf Klassenerhalt

Spielberichte

In einem Duell der 29. Runde der 1. Klasse West zwischen dem FCU Neustadtl und dem SCU Ybbsitz konntenm sich die Hausherren mit einem knappen 1:0 durchsetzen. In einem hart umkämpften Spiel entschied ein Tor von Ante Anic in der ersten Halbzeit die Partie zugunsten des Heimteams, das mit dem achten Saisonsieg die Chance auf den Klassenerhalt wahrte.

Anic bringt Hausherren in Front

Die Begegnung startete unter traumhaften Wetterbedingungen, doch zu Beginn bot sich den Zuschauern wenig Aufregendes. Die ersten 15 Minuten verliefen weitgehend ereignislos. In der 23. Minute bot sich dem SCU Ybbsitz die erste große Chance des Spiels. Huber setzte sich im Laufduell durch und überlupfte Torhüter Tagwerker, doch der Ball ging knapp an der Stange vorbei. Wenige Minuten später hatte der FCU Neustadtl seine erste große Möglichkeit, als Varga nach einem Ball durch die Mitte alleine vor dem Torhüter auftauchte, aber Wentner parierte stark.

Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 29. Minute. Deinhofer kämpfte sich durch und brachte den Ball zu Varga, der auf Anic ablegte. Nach einigem Durcheinander im Strafraum versenkte Anic den Ball gekonnt ins rechte untere Eck zur 1:0-Führung für den FCU Neustadtl. In der Folgezeit spielte sich das Geschehen vorwiegend zwischen den Strafräumen ab, ohne nennenswerte Chancen auf beiden Seiten. Ein Schuss von Berger in der 39. Minute stellte Tagwerker vor keine Probleme, und so ging es mit einer knappen Führung für die Hausherren in die Pause.

Intensive zweite Halbzeit

Der FCU Neustadtl kam mit Schwung aus der Kabine und verzeichnete in der 47. Minute einen gefährlichen Schuss aus 16 Metern, der jedoch knapp am Pfosten vorbeiging. Nur wenige Minuten später setzte Varga nach einem Pass von Deinhofer zu einer gefährlichen Flanke an, die jedoch in letzter Sekunde von der Ybbsitzer Abwehr geklärt wurde.

In der 54. Minute kamen die Gäste aus Ybbsitz zu einer Großchance. Huber spielte den Ball stark in die Mitte auf Wodicka, dessen Schuss jedoch vom glänzend aufgelegten Tagwerker pariert wurde. Nur drei Minuten später setzte Berger einen Freistoß präzise auf Svrcek, dessen Kopfball nur knapp das Tor verfehlte.

Der SCU Ybbsitz erhöhte in der Schlussphase den Druck und kam zu mehreren Eckbällen. Doch die Defensive des FCU Neustadtl hielt stand. Besonders Torhüter Tagwerker zeigte eine beeindruckende Leistung und machte die krankheitsbedingte Abwesenheit von Stammkeeper Mollatz vergessen.

In der 73. Minute hatte Neustadtl eine weitere vielversprechende Szene, als Anic per Ferse auf Varga ablegte, der jedoch alleine vor dem Torhüter Nerven zeigte und die Chance vergab. Kurz vor Ende des Spiels gab es auf beiden Seiten Elfmeterforderungen, die jedoch vom Schiedsrichter nicht gegeben wurden.

Mit diesem wichtigen Sieg am letzten Spieltag bewahrt der FCU Neustadtl die Hoffnung auf den Klassenerhalt, hat es jedoch nicht in der eigenen Hand. Der SCU Ybbsitz kämpfte bis zur letzten Minute, konnte jedoch keinen Treffer erzielen und musste sich schließlich knapp geschlagen geben.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter maxwogna (2060 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter maxwogna mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.