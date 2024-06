Sportunion Allhartsberg dominiert SV Pöchlarn-Golling mit 6:1

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 01:40

In einem einseitigen Spiel setzte sich die Sportunion Allhartsberg mit einem beeindruckenden 6:1 gegen den SV Pöchlarn-Golling durch. Bereits in der ersten Halbzeit dominierte das Team aus Allhartsberg und sicherte sich eine komfortable 4:0-Führung. Trotz eines kurzen Aufbäumens der Gastgeber in der zweiten Hälfte, blieben die Allhartsberger unangefochten und zeigten ihre Offensivkraft bis zur letzten Minute.

Frühe Führung und Dominanz der Allhartsberger

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 7. Minute konnte die Sportunion Allhartsberg das erste Tor des Spiels erzielen. Manuel Pronegg brachte seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss mit 1:0 in Führung und markierte damit sein 15. Saisontor. In den folgenden Minuten blieb die Sportunion am Drücker und erhöhte kontinuierlich den Druck auf den Sportverein Pöchlarn-Golling.

In der 16. Minute war es erneut Manuel Pronegg, der sich in die Torschützenliste eintragen konnte. Diesmal köpfte er den Ball souverän ins Netz und baute die Führung auf 2:0 aus. Die Abwehr des SV Pöchlarn-Golling fand kein Mittel gegen die Angriffswellen der Gäste.

Das nächste Tor ließ nicht lange auf sich warten. In der 36. Minute zeigte Marcel Pronegg sein Können und schoss den Ball eiskalt ins kurze Eck. Der Sportverein Pöchlarn-Golling schien in dieser Phase des Spiels komplett überfordert zu sein.

In der 45. Minute gelang es schließlich Jakob Schneckenreither, das Ergebnis auf 4:0 zu stellen. Damit ging es für die Allhartsberger mit einer komfortablen Führung in die Halbzeitpause.

SV Pöchlarn-Golling zeigt Lebenszeichen, Allhartsberg setzt Schlusspunkt

Nach dem Seitenwechsel zeigte der SV Pöchlarn-Golling kurzzeitig Lebenszeichen. In der 50. Minute erzielte Daniel Rechberger das einzige Tor für die Gastgeber und verkürzte auf 1:4. Es schien, als ob der Sportverein Pöchlarn-Golling doch noch einmal Hoffnung schöpfen könnte.

Doch diese Hoffnung währte nicht lange. In der 70. Minute war es Paul Haunschmid, der nach einem Eigentor des Gegners den Ball wunderschön ins Eck setzte und das 5:1 für die Sportunion Allhartsberg erzielte. Der Spielverlauf ließ keinen Zweifel daran, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Den Schlusspunkt der Partie setzte Maximilian Zanitti-Brunello in der 89. Minute. Der Auswechselspieler zeigte Mut und erzielte eines seiner ersten Tore im Erwachsenenfußball. Mit diesem Treffer stellte er den Endstand von 6:1 für die Allhartsberger her.

Der Schiedsrichter beendete das Spiel nach 91 Minuten und besiegelte damit den klaren Sieg der Sportunion Allhartsberg. Der Sportverein Pöchlarn-Golling hatte an diesem Tag keine Chance gegen die stark aufspielenden Gäste und muss die bittere Niederlage erst einmal verdauen.

1. Klasse West: Pöchlarn-Golling : Sportunion Allhartsberg - 1:6 (0:4)

89 Maximilian Zanitti-Brunello 1:6

70 Eigentor durch Paul Haunschmid 1:5

50 Daniel Rechberger 1:4

45 Jakob Schneckenreither 0:4

36 Marcel Pronegg 0:3

16 Manuel Pronegg 0:2

7 Manuel Pronegg 0:1

