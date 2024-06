ASK Hausmening triumphiert bei SCU St. Georgen/Y mit 2:0

Spielberichte

In einem spannenden Match der 1. Klasse West konnte der ASK Hausmening einen souveränen 2:0-Sieg gegen den SCU St. Georgen/Y feiern. Die Gäste zeigten sich von Beginn an entschlossen und nutzten ihre Chancen effizient, während die Heimmannschaft über die gesamte Spieldauer hinweg nicht in der Lage war, die gut organisierte Abwehr des ASK Hausmening zu durchbrechen. Beide Tore fielen in der ersten Halbzeit, was den St. Georgenern das Leben schwer machte.

Ein starker Beginn des ASK Hausmening

Die Partie begann pünktlich mit dem Anpfiff in der ersten Minute und die Zuschauer erwarteten ein intensives Spiel. Bereits früh in der ersten Hälfte zeigten die Gäste aus Hausmening ihre Ambitionen. In der 35. Minute war es schließlich Michal Cerveny, der nach einem präzisen Angriff den Ball im Netz versenkte und den ASK Hausmening mit 1:0 in Führung brachte. Dieses Tor schien die Moral des Sportclub Union St. Georgen/Y zu beeinflussen, der nun verstärkt unter Druck stand, den Rückstand auszugleichen.

Der Treffer von Cerveny war das Ergebnis einer gut koordinierten Offensivaktion, bei der die St. Georgener Abwehr kaum eine Chance hatte, sich zu formieren. Der ASK Hausmening nutzte die sich bietende Gelegenheit eiskalt aus und zeigte damit seine spielerische Klasse.

Erneuter Schlag kurz vor der Halbzeitpause

Die Heimmannschaft hatte kaum Zeit, sich von dem ersten Rückschlag zu erholen, als kurz vor der Halbzeitpause erneut Filip Cernak zur Stelle war. In der 42. Minute gelang es ihm, die Führung des ASK Hausmening auf 2:0 auszubauen. Der Treffer kam zu einem psychologisch ungünstigen Zeitpunkt für die St. Georgener, die damit mit einem zwei Tore Rückstand in die Kabine gehen mussten.

Auch dieser zweite Treffer war ein Abbild der Effizienz und des Spielwitzes der Gäste. Filip Cernak nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des SCU St. Georgen/Y eiskalt aus und ließ dem Torwart keine Chance. Mit einem gut platzierten Schuss sorgte er dafür, dass seine Mannschaft mit einem komfortablen Vorsprung in die Pause ging.

In der zweiten Halbzeit versuchte der Sportclub Union St. Georgen/Y alles, um das Blatt noch zu wenden. Doch trotz einiger vielversprechender Ansätze und einem hohen Maß an Einsatzbereitschaft gelang es den St. Georgenern nicht, den Ball im Tor des ASK Hausmening unterzubringen. Die Gäste verteidigten geschickt und ließen kaum gefährliche Aktionen zu.

So blieb es letztendlich beim 2:0 für den ASK Hausmening, der sich über einen wichtigen Auswärtssieg freuen durfte. Für den SCU St. Georgen/Y bedeutete diese Niederlage einen Rückschlag in der 1. Klasse West, während die Gäste mit drei Punkten im Gepäck die Heimreise antraten.

Das Spiel endete schließlich nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit, und der ASK Hausmening konnte verdientermaßen die drei Punkte feiern. Die St. Georgener werden sich nun auf die kommenden Aufgaben konzentrieren müssen, um wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren.

1. Klasse West: St. Georgen/Y. : Hausmening - 0:2 (0:2)

42 Filip Cernak 0:2

35 Michal Cerveny 0:1

