Spektakuläres Torfestival: SV Pöchlarn-Golling besiegt ASK Hausmening mit 5:2

In einem mitreißenden Duell der 1. Klasse West konnte sich der SV Pöchlarn-Golling mit einem beeindruckenden 5:2 gegen den ASK Hausmening durchsetzen. Die Partie war geprägt von zahlreichen Toren und spannenden Momenten. Besonders Andre Zauchinger und Joey Hochenauer glänzten mit ihren mehrfachen Treffern und führten ihr Team zum verdienten Sieg.

Blitzstart von Hausmening

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als der ASK Hausmening in der 7. Minute durch Soma Lörinczy in Führung ging. Lörinczy nutzte eine Unachtsamkeit der Abwehr des SV Pöchlarn-Golling und brachte seine Mannschaft früh mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort des Sportvereins Pöchlarn-Golling ließ nicht lange auf sich warten.

Nur wenige Minuten später, in der 11. Minute, erzielte Andre Zauchinger den Ausgleichstreffer für den SV Pöchlarn-Golling. Zauchinger zeigte seine Qualitäten als Torjäger und brachte sein Team mit einem präzisen Schuss zurück ins Spiel. Doch damit nicht genug: Bereits zwei Minuten später, in der 13. Minute, war es erneut Zauchinger, der für den Sportverein Pöchlarn-Golling traf und das Spiel drehte. Mit seinem zweiten Tor brachte er seine Mannschaft mit 2:1 in Führung.

Führungsausbau und Antwort der Gäste

Der SV Pöchlarn-Golling setzte seinen Druck weiter fort und wurde in der 27. Minute belohnt. Markus Kerschner erhöhte auf 3:1 und sorgte damit für etwas Beruhigung im Spiel der Gastgeber. Doch der ASK Hausmening zeigte sich kämpferisch und kam nur zwei Minuten später, in der 29. Minute, durch Filip Cernak wieder heran. Cernak verkürzte auf 3:2 und hielt die Hoffnung der Gäste auf einen Punktgewinn am Leben.

Nach der Halbzeitpause kam der SV Pöchlarn-Golling erneut besser aus der Kabine. In der 46. Minute war es wieder Andre Zauchinger, der mit seinem dritten Treffer des Tages für das 4:2 sorgte. Zauchinger krönte seine starke Leistung und stellte den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Hausmening versuchte, noch einmal heranzukommen, doch die Defensive des SV Pöchlarn-Golling stand nun sicherer.

In der Schlussphase des Spiels setzte der SV Pöchlarn-Golling den Schlusspunkt. Joey Hochenauer erzielte in der 84. Minute das 5:2 und besiegelte damit den Sieg seiner Mannschaft. Der Arbeitersportklub Hausmening hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen, und so endete die Partie mit einem verdienten Erfolg für den SV Pöchlarn-Golling.

Das Spiel bot den Zuschauern zahlreiche Tore und spannende Momente. Mit diesem Sieg verabschiedet sich der SV Pöchlarn-Golling aus der 1. Klasse West. Der ASK Hausmening muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und versuchen, in der neuen Saison wieder Punkte zu sammeln.

