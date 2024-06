USC Biberbach triumphiert mit 5:3 gegen FCU Neustadtl

Spielberichte

Details Samstag, 15. Juni 2024 01:06

In einer spannenden Begegnung der 30. Runde der 1. Klasse West setzte sich der USC Biberbach mit einem beeindruckenden 5:3-Sieg gegen den FCU Neustadtl durch. Bereits zur Halbzeit lagen die Biberbacher komfortabel mit 3:0 in Führung, mussten jedoch in der zweiten Hälfte mehrere Angriffe der Neustadtler abwehren. Herausragend waren die Leistungen von André Leithenmayr und Emrah Yaman, die beide jeweils zwei Tore erzielten.

Blitzstart der Biberbacher

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für den USC Biberbach. Bereits in der 12. Minute konnte André Leithenmayr das erste Tor für die Gastgeber erzielen. Mit diesem frühen Treffer setzte der Union Sportclub Biberbach ein deutliches Zeichen und übernahm sofort die Kontrolle über das Spiel. Die Neustadtler hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und wurden von den dynamischen Angriffen der Biberbacher überrannt.

In der 27. Minute erhöhte Barnabas Babos auf 2:0 für den USC Biberbach. Der FCU Neustadtl fand keine Mittel, um die Offensivkraft der Biberbacher zu stoppen, die ihre Dominanz immer weiter ausbauten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff setzte Adrian Süvöltös in der 39. Minute noch einen drauf und sorgte für den 3:0-Halbzeitstand. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging der USC Biberbach selbstbewusst in die Pause.

Aufholjagd des FCU Neustadtl

Nach der Halbzeitpause kam der FCU Neustadtl mit neuem Elan zurück auf das Spielfeld. In der 52. Minute gelang Emrah Yaman der Anschlusstreffer zum 3:1, was neue Hoffnung für die Gäste weckte. Doch die Antwort der Biberbacher ließ nicht lange auf sich warten. Michael Albai stellte in der 69. Minute den alten Abstand wieder her und erhöhte auf 4:1 für den USC Biberbach.

Der FCU Neustadtl gab sich jedoch nicht geschlagen. Erneut war es Emrah Yaman, der in der 75. Minute zum 4:2 traf und das Spiel wieder spannender machte. Doch die Freude der Neustadtler währte nur kurz, denn in der 81. Minute konnte André Leithenmayr mit seinem zweiten Treffer des Abends den Spielstand auf 5:2 erhöhen. Trotz der erneuten Zwei-Tore-Führung der Biberbacher kämpfte der FCU Neustadtl weiter und wurde in der 90. Minute erneut belohnt. Patrik Pervorfi traf zum 5:3 und sorgte damit für den Endstand.

Das Spiel endete schließlich nach 94 Minuten mit einem 5:3-Sieg für den USC Biberbach. Trotz der tapferen Bemühungen des FCU Neustadtl konnten sie die Niederlage nicht abwenden. Die Biberbacher zeigten eine beeindruckende Offensivleistung und verdienten sich den Sieg durch eine geschlossene Mannschaftsleistung.

1. Klasse West: Biberbach : Neustadtl - 5:3 (3:0)

93 Patrik Pervorfi 5:3

81 André Leithenmayr 5:2

75 Emrah Yaman 4:2

69 Michael Albai 4:1

52 Emrah Yaman 3:1

39 Adrian Süvöltös 3:0

27 Barnabas Babos 2:0

12 André Leithenmayr 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.