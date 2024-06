Spannendes Duell zwischen Sportunion Allhartsberg und SV Neumarkt endet mit 1:2

Spielberichte

Details Samstag, 15. Juni 2024 01:08

In der 30. Runde der 1. Klasse West kam es zu einem packenden Aufeinandertreffen zwischen der Sportunion Allhartsberg und dem SV Neumarkt. In einem hart umkämpften Spiel gelang es den Gästen aus Neumarkt, die Partie mit 2:1 für sich zu entscheiden. Trotz einer frühen Führung der Allhartsberger zeigte der SV Neumarkt große Moral und drehte das Spiel zu ihren Gunsten.

Frühe Führung für die Allhartsberger

Kaum war die Partie zwischen der Sportunion Allhartsberg und dem SV Neumarkt angepfiffen, zeigten beide Teams ihren Siegeswillen. In der 1. Minute rollte der Ball und das Spiel nahm schnell an Fahrt auf. Die Gastgeber aus Allhartsberg erwischten dabei den besseren Start. In der 21. Minute war es dann Jakob Schneckenreither, der die Fans der Sportunion Allhartsberg jubeln ließ. Mit einem sehenswerten Treffer brachte er seine Mannschaft mit 1:0 in Führung.

Der frühe Führungstreffer schien den Allhartsbergern zusätzlichen Schwung zu verleihen. Sie dominierten das Spielgeschehen und setzten die Abwehr des SV Neumarkt immer wieder unter Druck. Doch die Gäste ließen sich nicht beirren und kämpften sich zurück ins Spiel. Mit zunehmender Spieldauer gelang es dem SV Neumarkt, sich aus der Umklammerung zu befreien und eigene Akzente zu setzen.

Neumarkt dreht das Spiel

In der 39. Minute dann der verdiente Ausgleich für den SV Neumarkt. Leon Wertgarner schloss einen schnellen Angriff gekonnt ab und stellte den 1:1 Halbzeitstand her. Mit diesem Treffer war das Spiel wieder völlig offen und es versprach, eine spannende zweite Halbzeit zu werden.

Nach dem Seitenwechsel drückten beide Mannschaften auf den nächsten Treffer. Die Abwehrreihen standen gut und ließen nur wenige Torchancen zu. Doch in der 76. Minute war es erneut der SV Neumarkt, der jubeln durfte. Daniel Stöger traf zum 2:1 und brachte seine Mannschaft damit auf die Siegerstraße.

Die Sportunion Allhartsberg versuchte in der verbleibenden Spielzeit alles, um den Ausgleich zu erzielen. Doch die Defensive des SV Neumarkt stand sicher und ließ keinen weiteren Treffer zu. Auch die vierminütige Nachspielzeit brachte keine Veränderung mehr am Spielstand.

So endete die Partie schließlich mit einem 2:1 Sieg für den SV Neumarkt, der damit drei Punkte im Kampf um Platz 6 einfuhr. Die Sportunion Allhartsberg zeigte zwar eine kämpferische Leistung, musste sich am Ende aber knapp geschlagen geben.

1. Klasse West: Sportunion Allhartsberg : SV Neumarkt - 1:2 (1:1)

76 Daniel Stöger 1:2

39 Leon Wertgarner 1:1

21 Jakob Schneckenreither 1:0

