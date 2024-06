SV Gottsdorf triumphiert in spannendem Spiel gegen Union Haag

Spielberichte

Details Sonntag, 16. Juni 2024 01:47

In einem packenden Spiel der 1. Klasse West konnte der SV Gottsdorf einen knappen 3:2-Sieg gegen Union Haag erringen. Die Partie war geprägt von schnellen Toren, einem Eigentor und einer späten Aufholjagd der Gäste, was den Zuschauern ein wahres Fußball-Spektakel bot. Mit diesem Ergebnis festigte der Sportverein Gottsdorf seine Position in der Liga und setzte ein klares Zeichen im spannenden Endspurt der Saison.

Blitzstart der Gottsdorfer

Schon von Beginn an war klar, dass der SV Gottsdorf das Spiel dominieren wollte. Kaum war die Partie angepfiffen, setzte das Heimteam ein frühes Zeichen. In der 11. Minute sorgte Stefan Hörth für den ersten Jubel auf den Rängen, als er den Ball zum 1:0 ins Netz beförderte. Die frühe Führung verlieh den Gottsdorfern zusätzliches Selbstvertrauen, was sich nur sechs Minuten später erneut auszahlen sollte.

In der 17. Minute war es Manuel Rudolf König, der nach einem gut herausgespielten Angriff das 2:0 für die Gottsdorfer erzielte. Die Gastgeber schienen das Spiel bereits in der Anfangsphase fest im Griff zu haben, und die Haager mussten sich erst einmal von diesem Doppelschlag erholen.

Haager Eigenes Tor und Gottsdorfer Rückschläge

Doch Union Haag zeigte sich unbeeindruckt und suchte nach Wegen, wieder ins Spiel zu finden. Ein wenig Hilfe bekamen sie dabei in der 28. Minute, als Stefan Hörth unglücklich ins eigene Tor traf und damit den Spielstand auf 2:1 verkürzte. Der Treffer gab den Haager Spielern neuen Mut, und die Partie entwickelte sich fortan zu einem offenen Schlagabtausch.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit erlebte der SV Gottsdorf einen herben Rückschlag. In der 54. Minute sah Werner Sponseiler die Gelb/Rote Karte, was bedeutete, dass die Gottsdorfer den Rest des Spiels in Unterzahl bestreiten mussten. Diese Situation versprach eine spannende Schlussphase, da Union Haag nun die Überzahl nutzen wollte, um den Ausgleich zu erzielen.

Spannende Schlussphase

Trotz der numerischen Unterlegenheit schaffte es der SV Gottsdorf, in der 74. Minute das Spiel wieder an sich zu reißen. Erneut war es Stefan Hörth, der diesmal auf der richtigen Seite traf und das 3:1 markierte. Dieser Treffer schien die Vorentscheidung zu sein, doch Union Haag gab sich nicht geschlagen.

In der 88. Minute sorgte Robin Mayrhofer für neue Spannung, als er das 3:2 für Union Haag erzielte. Die letzten Minuten des Spiels wurden zu einer nervenaufreibenden Angelegenheit für beide Teams und ihre Anhänger. Trotz des aufopferungsvollen Einsatzes der Haager reichte es am Ende nicht mehr für den Ausgleich.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute stand der knappe, aber verdiente 3:2-Erfolg für den SV Gottsdorf fest. Ein Spiel, das alles bot, was Fußball ausmacht: frühe Tore, Eigenfehler, Platzverweise und eine packende Schlussphase. Mit diesem Sieg unterstrichen die Gottsdorfer ihre Vormachtstellung und bescherten ihren Fans einen unvergesslichen Fußballabend.

1. Klasse West: Gottsdorf : Haag - 3:2 (2:1)

88 Robin Mayrhofer 3:2

74 Stefan Hörth 3:1

28 Eigentor durch Stefan Hörth 2:1

17 Manuel Rudolf König 2:0

11 Stefan Hörth 1:0

Details

