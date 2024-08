Spannendes Duell im Waldstadion: SV Petzenkirchen siegt knapp gegen ASK Kematen

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 20:55

Ein packendes Spiel in der 1. Klasse West (NÖ) fand zwischen dem Arbeitersportklub Kematen und dem Sportverein Petzenkirchen statt. Beide Teams lieferten sich einen harten Kampf im Waldstadion Kematen, der letztendlich mit einem knappen Sieg für die Gäste aus Petzenkirchen endete. Trotz zahlreicher Chancen der Gastgeber behielt der SV Petzenkirchen mit einem 1:0 die Oberhand.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Partie begann pünktlich um 17:30 Uhr unter der Leitung von Schiedsrichter Jürgen Becker. In den Anfangsminuten tasteten sich beide Teams ab und es dauerte bis zur 22. Minute, ehe die erste Trinkpause im Waldstadion eingeläutet wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es keine nennenswerten Chancen auf beiden Seiten, was das ausgeglichene Kräfteverhältnis beider Mannschaften widerspiegelte.

Obwohl die Kematner in der ersten Halbzeit zwei gute Chancen hatten, gelang es ihnen nicht, diese in Tore umzuwandeln. Dies führte zu einem Halbzeitstand von 0:0. Die Zuschauer im Waldstadion mussten sich also noch gedulden, um die ersehnten Treffer zu sehen.

Entscheidung durch Mayer und Kematens vergebliche Bemühungen

Die zweite Halbzeit begann mit einem intensiveren Spielverlauf. Beide Teams kamen energischer aus der Kabine und suchten nun vehement den Führungstreffer. In der 55. Minute gelang dem SV Petzenkirchen schließlich der Durchbruch: Nach einem Gestochere im Strafraum war es Manuel Mayer, der den Ball zum 1:0 für die Gäste ins Netz beförderte. Dieser Treffer erwies sich als spielentscheidend und brachte die Führung für den Sportverein Petzenkirchen.

Trotz des Rückstands zeigte der ASK Kematen eine beeindruckende Moral und kämpfte sich immer wieder vor das Tor der Gäste. Besonders in den letzten Minuten des Spiels erhöhten die Gastgeber den Druck erheblich. In der 90. Minute hatte Kematen Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen, doch das Glück war nicht auf ihrer Seite. Immer wieder scheiterten sie am stark parierenden David Pöchacker oder verfehlten das Tor knapp.

Nach 92 Minuten Spielzeit pfiff Schiedsrichter Jürgen Becker die Partie ab. Die Bemühungen des ASK Kematen blieben unbelohnt, und der SV Petzenkirchen konnte den knappen Vorsprung über die Zeit retten und einen wichtigen Auswärtssieg feiern.

Der ASK Kematen zeigte sich trotz der Niederlage kämpferisch und wird sicherlich aus dieser Partie wichtige Erkenntnisse für die kommenden Spiele ziehen. Der Sportverein Petzenkirchen hingegen freute sich über die drei Punkte und konnte somit einen erfolgreichen Spieltag für sich verbuchen.

1. Klasse West: Kematen : P.kirchen - 0:1 (0:0)

55 Manuel Mayer 0:1

