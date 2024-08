Spektakuläres Unentschieden zwischen dem SCU St. Georgen/Y. und der Sportunion Allhartsberg

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 21:07

In einem hochspannenden Spiel der 15. Runde der 1. Klasse West (NÖ) trennten sich der SCU St. Georgen/Y. und die Sportunion Allhartsberg mit einem dramatischen 3:3-Unentschieden. Beide Teams zeigten großen Kampfgeist und begeisterten die Zuschauer mit einem packenden Spielverlauf, in dem es viele Wendungen und sehenswerte Tore gab.

Frühe Führung und spannende erste Hälfte

Bereits in der dritten Minute ging der SCU St. Georgen/Y. in Führung. Lukas Heigl verwertete eine Ecke per Kopf vom kurzen Fünfereck zum 1:0. Die Gastgeber starteten stark und setzten die Gäste früh unter Druck. Doch die Sportunion Allhartsberg ließ sich nicht lange bitten und kam in der 26. Minute zum Ausgleich. Jonas Tatzreiter war zur Stelle und köpfte nach einer Ecke zum 1:1 ein.

Von diesem Moment an übernahmen die Allhartsberger das Kommando. Sie spielten mutig nach vorne und wurden in der 36. Minute belohnt. Daniel Pfaffenlehner traf nach einem schönen Angriff über die linke Seite zur 2:1-Führung für die Gäste. Die St. Georgener hatten in der Folge Mühe, wieder ins Spiel zu finden, und gingen mit einem Rückstand in die Halbzeitpause.

Aufholjagd und spannendes Finale

Nach der Pause zeigte der SCU St. Georgen/Y. ein anderes Gesicht. Bereits in der 48. Minute hatte Stanislav Lacko eine große Chance, setzte den Ball jedoch per Kopf daneben. Die Gastgeber kämpften weiter und wurden in der 53. Minute belohnt. Lukas Wutzl verwandelte einen Strafstoß sicher zum 2:2-Ausgleich, nachdem Heigl zuvor im Strafraum gefoult worden war.

Der SCU St. Georgen/Y. blieb am Drücker und ging in der 59. Minute erneut in Führung. Stanislav Lacko traf mit einem Flachschuss vom Strafraumrand zum 3:2. Die Umstellungen beim Heimverein hatten gefruchtet und die St. Georgener waren nun klar besser im Spiel. Doch die Sportunion Allhartsberg gab sich nicht geschlagen. In der 73. Minute gelang Jakob Schneckenreither der Ausgleich zum 3:3 nach einem Gestocher im Strafraum, bei dem der Ball zunächst an die Stange prallte.

Die letzten Minuten waren von hektischem und intensivem Spiel geprägt, aber es fielen keine weiteren Tore mehr. Die Partie endete schließlich nach sechsminütiger Nachspielzeit mit einem gerechten 3:3-Unentschieden. Beide Teams hatten zahlreiche Chancen und lieferten sich ein packendes Duell, das keinen klaren Sieger fand.

1. Klasse West: St. Georgen/Y. : Sportunion Allhartsberg - 3:3 (1:2)

73 Jakob Schneckenreither 3:3

59 Stanislav Lacko 3:2

53 Lukas Wutzl 2:2

36 Daniel Pfaffenlehner 1:2

26 Jonas Tatzreiter 1:1

3 Lukas Heigl 1:0

