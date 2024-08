SV Neumarkt siegt zum Saisonauftakt gegen FCU Winklarn mit 2:0 - Mikula mit Doppelpack!

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 21:09

Im Auftaktspiel der 1. Klasse West (NÖ) konnte der SV Neumarkt einen wichtigen 2:0-Heimsieg gegen den FCU Winklarn verbuchen. Die Gäste starteten stark und hatten in der ersten Halbzeit mehrere gute Chancen, konnten diese jedoch nicht nutzen. In der zweiten Halbzeit übernahm Neumarkt das Kommando und sicherte sich durch zwei Tore von Jakub Mikula den verdienten Sieg.

Starke erste Halbzeit von Winklarn

Die Partie begann mit einem intensiven Schlagabtausch beider Mannschaften. Bereits in der 4. Minute setzte der SV Neumarkt den ersten Akzent, als ein flacher Abschluss auf das Tor von Winklarn-Keeper Zehetgruber kam, der jedoch souverän hielt. Die Gäste aus Winklarn antworteten prompt und erarbeiteten sich in der 8. Minute die erste Ecke. Kurz darauf, in der 10. Minute, versuchte es Andi Haberfellner mit einem Distanzschuss, der knapp über die Latte ging.

Winklarn blieb weiterhin gefährlich und hatte in der 10. Minute die erste große Chance des Spiels, als ein Freistoß in den Strafraum segelte und beinahe ins Tor ging. Der SV Neumarkt zeigte sich jedoch kämpferisch und setzte immer wieder Nadelstiche in der Offensive. In der 20. Minute probierte es Neumarkt mit einem Abschluss aus 20 Metern, der jedoch am Tor vorbeiging.

In der 23. Minute hätte David Guba für Winklarn fast den Führungstreffer erzielt. Er war alleine durch, versuchte den Torhüter zu umspielen, verlor jedoch den Ball. Winklarn drängte weiter und erarbeitete sich in der 39. Minute eine gute Freistoßposition. Fehringers Schuss kam gut, aber der Neumarkter Torhüter hielt stark. Auch Tomas Brigant sorgte mit einem bärenstarken Solo in der 44. Minute für Gefahr, doch auch sein Abschluss wurde vom Torhüter pariert. Somit ging es mit einem torlosen 0:0 in die Halbzeitpause.

Mikula schießt Neumarkt zum Sieg

Nach der Pause war der FCU Winklarn weiterhin bemüht, den Führungstreffer zu erzielen. In der 50. Minute tropfte der Ball nach einer Hereingabe durch den Strafraum, doch David Guba kam nicht mehr heran. Neumarkt hingegen kam immer besser ins Spiel und nutzte das Momentum auf ihrer Seite. In der 55. Minute nutzte Jakub Mikula einen bitteren Ballverlust von Winklarn vor dem Strafraum und vollendete aus 16 Metern flach ins linke Eck zum 1:0.

Winklarn versuchte danach alles, um den Ausgleich zu erzielen. Doch Neumarkt stand defensiv sehr gut und ließ kaum noch Chancen zu. In der 58. Minute setzte Jakub Mikula erneut ein Ausrufezeichen. Nach einem Steilpass in die Tiefe umkurvte er den Torwart und schob zum 2:0 ein. Winklarn war geschockt und konnte in der Folgezeit keine gefährlichen Offensivaktionen mehr kreieren.

In der Schlussphase versuchte der FCU Winklarn noch einmal alles. Eine gute Pressingphase in der 74. Minute und ein starker Vorstoß von Tomas Brigant in der 84. Minute brachten jedoch nichts Zählbares ein. Auch ein Freistoß von David Guba in der 90. Minute, der an die Latte ging, änderte nichts mehr am Endstand. Der SV Neumarkt verteidigte seinen Vorsprung bis zum Abpfiff und feierte einen verdienten 2:0-Heimsieg.

Der FCU Winklarn muss sich zum Saisonauftakt gegen den SV Neumarkt geschlagen geben und wird nächste Woche im ersten Heimspiel gegen Biberbach die Chance haben, die ersten Punkte der neuen Saison zu holen. Der SV Neumarkt hingegen kann zufrieden auf einen gelungenen Saisonstart blicken.

1. Klasse West: SV Neumarkt : Winklarn - 2:0 (0:0)

58 Jakub Mikula 2:0

55 Jakub Mikula 1:0

Details

