David Guba führt den FCU Winklarn zum knappen Sieg gegen USC Biberbach

Der FCU Winklarn setzte sich in einem spannenden und umkämpften Spiel der 1. Runde der 1. Klasse West (NÖ) mit 2:1 gegen den USC Biberbach durch. Dank eines Doppelpacks von David Guba sicherten sich die Hausherren vor 130 Zuschauer einen verdienten Heimsieg, der durch zahlreiche Fouls und Ballverluste auf beiden Seiten geprägt war. Der Ausgleich durch Dario Glavas kurz vor der Halbzeit brachte noch einmal Spannung in die Partie, doch Winklarn behielt letztlich die Oberhand.

Ausgeglichener Beginn mit wenigen Torchancen

Das Spiel zwischen dem Fußballclub Union Winklarn und dem Union Sportclub Biberbach begann ohne großes Abtasten, als die Gäste bereits in der zweiten Minute eine erste gute Chance verzeichneten, die jedoch von der Winklarner Defensive entschärft wurde. Der FCU Winklarn fand zunächst nur schwer ins Spiel und zeigte sich in den ersten Minuten noch etwas uneingespielt, was sich in vielen Ballverlusten widerspiegelte.

In der 20. Minute gelang es dem FCU Winklarn jedoch, das erste Mal gefährlich vor das Tor der Biberbacher zu kommen. David Guba nutzte einen Steilpass in die Tiefe und lief alleine auf das Tor zu. Eiskalt schoss er flach rechts unten ein und brachte seine Mannschaft mit 1:0 in Führung.

In der Folgezeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, mit vielen Ballverlusten auf beiden Seiten. Wirklich klare Torchancen blieben Mangelware, und beide Teams taten sich schwer, in der Offensive entscheidende Akzente zu setzen. Dies änderte sich erst kurz vor der Halbzeit, als der USC Biberbach eine gefährliche Freistoßposition bekam. Dario Glavas trat an und setzte den Ball präzise ins linke Kreuzeck zum 1:1-Ausgleich. Mit diesem Ergebnis gingen die Mannschaften in die Pause.

Winklarn holt den Sieg in der Schlussphase

Nach der Pause setzte der FCU Winklarn erste Akzente mit einer guten Freistoßflanke, doch Elias Kriegl rutschte am Ball vorbei. Das Spiel blieb hart umkämpft und beide Mannschaften suchten nach der entscheidenden Lücke. In der 66. Minute hatten die Gäste aus Biberbach eine Großchance, die jedoch ungenutzt blieb.

In der 72. Minute war es dann erneut David Guba, der die Fans des FCU Winklarn jubeln ließ. Tomas Brigant setzte sich stark durch und Bernd Hintersteiner spielte den Ball von links in die Mitte. Guba drehte sich um seinen Verteidiger und schoss aus etwa acht Metern flach ins kurze Eck zum 2:1.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von zahlreichen Fouls und einem intensiven Kampf um den Ball. Der FCU Winklarn zeigte sich offensiv stark und verzeichnete weitere gute Aktionen, während die Biberbacher versuchten, den Ausgleich zu erzielen. Manuel Zehetgruber, der Torhüter des FCU Winklarn, zeichnete sich durch eine starke Parade in der 76. Minute aus und hielt seine Mannschaft im Spiel.

In den letzten Minuten der regulären Spielzeit sowie der achtminütigen Nachspielzeit wurde es noch einmal hektisch. Beide Teams kämpften verbissen, doch es gelang keiner Mannschaft mehr, entscheidende Akzente zu setzen. Der FCU Winklarn sicherte sich am Ende einen knappen, aber verdienten 2:1-Sieg und konnte damit im ersten Heimspiel der Saison die ersten drei Punkte einfahren.

1. Klasse West: Winklarn : Biberbach - 2:1 (1:1)

72 David Guba 2:1

46 Dario Glavas 1:1

20 David Guba 1:0

