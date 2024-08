ASK Hausmening dominiert SCU Wallsee mit einem deutlichen 3:0-Sieg

Spielberichte

Der ASK Hausmening hat in der ersten Runde der 1. Klasse West (NÖ) einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen den SCU Wallsee eingefahren. Dank einer überragenden Leistung von Michal Cerveny, der alle drei Tore für die Heimmannschaft erzielte, setzte sich der ASK Hausmening in einem spannenden und unterhaltsamen Spiel vor etwa 120 Zuschauern durch. Die Gäste aus Wallsee hatten dem Angriffswirbel des Heimteams nichts entgegenzusetzen.

Blitzstart des ASK Hausmening

Gleich in den ersten Minuten setzte der ASK Hausmening ein deutliches Zeichen. Bereits in der 6. Minute fiel das erste Tor der Partie. Michal Cerveny nutzte seine erste Gelegenheit und traf zum 1:0 für die Heimmannschaft. Dies war ein klarer Hinweis darauf, dass der ASK Hausmening den SCU Wallsee unter Druck setzen wollte.

Der frühe Rückstand schien den SCU Wallsee zu verunsichern, und die Mannschaft tat sich schwer, ins Spiel zu finden. Der ASK Hausmening nutzte dies geschickt aus und erhöhte in der 29. Minute auf 2:0. Wieder war es Michal Cerveny, der nach einem Elfmeter zur Stelle war und den Ball sicher im Netz unterbrachte. Der ASK Hausmening zeigte sich in der ersten Halbzeit äußerst effizient und nutzte seine Chancen konsequent.

ASK Hausmening macht den Sack zu

Auch in der zweiten Halbzeit behielt der ASK Hausmening die Kontrolle über das Spielgeschehen. Der SCU Wallsee bemühte sich zwar, ins Spiel zurückzukommen, konnte jedoch keine nennenswerten Chancen herausspielen. Die Abwehr des ASK Hausmening stand sicher und ließ kaum Möglichkeiten für die Gäste zu.

In der Schlussphase des Spiels setzte der ASK Hausmening noch einen drauf. In der 89. Minute sorgte Michal Cerveny erneut für Furore und erzielte sein drittes Tor des Abends. Ein weiterer Elfmeter wurde dem ASK Hausmening zugesprochen, den Cerveny souverän verwandelte. Der Schlusspfiff erfolgte kurz darauf in der 92. Minute, und der ASK Hausmening durfte sich über einen verdienten 3:0-Sieg freuen.

Der Sieg des ASK Hausmening war zu keinem Zeitpunkt des Spiels gefährdet. Die Heimmannschaft zeigte eine beeindruckende Leistung und ließ dem SCU Wallsee keine Chance. Vor allem Michal Cerveny ragte mit seinen drei Toren heraus und war der Matchwinner des Abends.

Dieser klare Erfolg gibt dem ASK Hausmening einen perfekten Start in die neue Saison und lässt die Fans auf weitere erfolgreiche Spiele hoffen. Der SCU Wallsee hingegen muss sich nach dieser Niederlage schnell wieder aufrappeln und in den kommenden Spielen eine bessere Leistung zeigen, um Punkte zu sammeln.

1. Klasse West: Hausmening : Wallsee - 3:0 (2:0)

89 Michal Cerveny 3:0

29 Michal Cerveny 2:0

6 Michal Cerveny 1:0

