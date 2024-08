SCU Ybbsitz triumphiert gegen SV Neumarkt mit 3:1

Spielberichte

Details Donnerstag, 15. August 2024 12:31

Der SCU Ybbsitz hat sich in einem spannenden Spiel gegen den SV Neumarkt mit einem 3:1-Sieg durchgesetzt. Die Partie, die in der ersten Runde der 1. Klasse West (NÖ) stattfand, bot den zirka 100 Zuschauern auf beiden Seiten zahlreiche Höhepunkte und entscheidende Momente. Erst in der zweiten Halbzeit drehte der Sportclub Union Ybbsitz das Ergebnis, das zur Halbzeit noch zugunsten der Gäste stand.

Erste Halbzeit: Führung für SV Neumarkt

Das Spiel begann intensiv und beide Mannschaften suchten frühzeitig nach Möglichkeiten, um die Oberhand zu gewinnen. Der erste nennenswerte Moment kam in der 35. Minute, als der SV Neumarkt in Führung ging. Marcel Fuchs und Jakob Gundacker zeigten ihr spielerisches Können: Fuchs spielte einen Freistoß perfekt auf den Fuß von Gundacker, der mit einer präzisen Flanke Daniel Grabner bediente. Dieser ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und erzielte das 0:1 für die Gäste. Diese Führung für die Spielgemeinschaft Neumarkt/Sarling hielt bis zur Halbzeitpause an.

In der 45. Minute wurde die Partie kurz unterbrochen, als Felix Wodicka, die Nummer 16 von Ybbsitz, seine medizinischen Fähigkeiten unter Beweis stellte und Manuel Ramsauer nach einem Ellbogencheck vom eigenen Kollegen versorgte. Diese Geste unterstrich den Sportsgeist und Zusammenhalt innerhalb des Teams von SCU Ybbsitz.

Zweite Halbzeit: Ybbsitz dreht das Spiel

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für den SCU Ybbsitz. Bereits in der 50. Minute gelang es Michael Berger, den Ausgleichstreffer zum 1:1 zu erzielen. Berger nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Gäste und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel.

Nur 15 Minuten später, in der 65. Minute, erhöhte Felix Wodicka auf 2:1 für den SCU Ybbsitz. Nach einem Eckball stand Wodicka völlig frei und köpfte den Ball unhaltbar ins Netz. Die Ybbsitzer Fans waren außer sich vor Freude und die Stimmung im Stadion kochte.

Der SCU Ybbsitz ließ nicht nach und setzte den SV Neumarkt weiterhin unter Druck. In der 72. Minute folgte schließlich die Vorentscheidung. Marek Szabo erhöhte nach einem Elfmeter auf 3:1 für die Heimmannschaft.

Das Spiel endete schließlich nach 90 Minuten mit einem verdienten 3:1-Sieg für den SCU Ybbsitz. Trotz des Rückstands zur Halbzeit bewiesen die Ybbsitzer Kampfgeist und drehten die Partie zu ihren Gunsten. Die Gäste aus Neumarkt hatten dem Druck in der zweiten Halbzeit wenig entgegenzusetzen und mussten sich letztlich geschlagen geben.

1. Klasse West: Ybbsitz : SV Neumarkt - 3:1 (0:1)

72 Marek Szabo 3:1

65 Felix Wodicka 2:1

50 Michael Berger 1:1

35 Daniel Grabner 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.