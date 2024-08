ASK Kematen feiert klaren 4:0-Auswärtssieg gegen den SV Leiben

Spielberichte

Details Donnerstag, 15. August 2024 12:56

Der ASK Kematen hat in seinem 1. Auswärtsspiel der 1. Klasse West (NÖ), vor über 100 Zuschauer einen beeindruckenden 4:0-Auswärtssieg gegen den SV Leiben gefeiert. Bereits in der ersten Halbzeit dominierten die Gäste das Spielgeschehen und legten mit zwei Toren den Grundstein für den deutlichen Erfolg. Auch nach der Pause ließen sie nicht nach und erhöhten das Ergebnis auf 4:0. Die Leiben mussten sich am Ende klar geschlagen geben und hatten gegen die gut organisierte Mannschaft von Kematen kaum eine Chance.

Frühe Führung für die Gäste

Kaum hatte das Spiel begonnen, übernahm der ASK Kematen sofort die Kontrolle. In der 11. Minute gelang Martin Janecka der erste Treffer für den Arbeitersportklub Kematen. Er nutzte eine Unsicherheit in der Defensive des Sportvereins Leiben aus und schob den Ball souverän ins Netz. Der frühe Rückstand schien den SV Leiben zu verunsichern, und die Gäste setzten ihr druckvolles Spiel fort.

In der 36. Minute war es dann Lukas Schattleitner, der den Vorsprung auf 2:0 erhöhte. Ein präziser Pass fand seinen Weg in den Strafraum, wo Schattleitner den Ball gekonnt annahm und unhaltbar verwandelte. Der SV Leiben wirkte in dieser Phase des Spiels überfordert und fand keine Mittel, um die Angriffe der Gäste zu stoppen. So ging es mit einem 0:2-Rückstand in die Halbzeitpause.

Kematen baut die Führung weiter aus

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Der ASK Kematen blieb die dominierende Mannschaft und setzte den SV Leiben weiter unter Druck. Bereits in der 53. Minute war es erneut Martin Janecka, der zum 3:0 traf. Mit einem platzierten Schuss aus einem Elfmeter, ließ er dem Torhüter des SV Leiben keine Chance und sorgte für die Vorentscheidung in diesem Spiel.

Die Gäste spielten weiterhin mit hoher Intensität und ließen dem SV Leiben kaum Raum zur Entfaltung. In der 78. Minute setzte Martin Hubert den Schlusspunkt zum 4:0. Nach einem schnellen Konter tauchte er frei vor dem Tor auf und schob den Ball sicher ein. Der Sportverein Leiben hatte dem nichts mehr entgegenzusetzen und konnte sich am Ende glücklich schätzen, dass das Ergebnis nicht noch deutlicher ausfiel.

Der Schlusspfiff ertönte in der 90. Minute und besiegelte den klaren Auswärtssieg des ASK Kematen. Die Gäste aus Kematen zeigten eine starke Leistung und setzten ein deutliches Zeichen zum Auftakt der neuen Saison. Der SV Leiben hingegen muss sich nach dieser Niederlage schnell wieder aufrappeln und an seinen Schwächen arbeiten, um in den kommenden Spielen erfolgreich zu sein.

1. Klasse West: Leiben : Kematen - 0:4 (0:2)

78 Martin Hubert 0:4

53 Martin Janecka 0:3

36 Lukas Schattleitner 0:2

11 Martin Janecka 0:1

Details

