USC Biberbach siegt mit 4:1 gegen SCU Ybbsitz

Montag, 19. August 2024

Der USC Biberbach feierte in der 2. Runde der 1. Klasse West (NÖ) einen deutlichen 4:1-Sieg gegen den SCU Ybbsitz. Während die erste Halbzeit torlos blieb, konnten die Biberbacher in der zweiten Hälfte ihre Chancen nutzen und gleich den ersten Heimsieg einfahren. Besonders André Leithenmayr stach als Schlüsselspieler hervor und führte seine Mannschaft mit drei Toren zum Sieg.

Taktische Abtastphase ohne Tore

Von Beginn an zeigte sich der USC Biberbach aggressiv und druckvoll. Bereits in der ersten Minute ergab sich die erste Chance für die Heimelf, als Ziervogel stark auf den einlaufenden Leithenmayr durchsteckte, aber Stoyanov klärte souverän. Die Biberbacher setzten ihren offensiven Stil fort und erarbeiteten sich mehrere Chancen, konnten den Ball aber nicht im Netz unterbringen.

Der SCU Ybbsitz hingegen tat sich schwer, ins Spiel zu finden. Die wenigen Chancen, die sie hatten, wurden nicht konsequent genutzt. Ein Freistoß von Szabo in der 26. Minute war kein Problem für Kirchstetter, und auch Schweighuber schloss in der 35. Minute ungenau ab. Der Union Sportclub Biberbach dominierte das Spiel, konnte jedoch bis zur Halbzeit keinen Treffer erzielen. Stoyanov im Tor der Ybbsitzer zeigte eine starke Leistung und verhinderte mehrfach die Führung der Heimelf.

Torregen in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel kam es dann endlich zu den ersehnten Toren. In der 58. Minute brachte Adrian Süvöltös den Ball per Stangelpass zu André Leithenmayr, der die verdiente Führung erzielte. Nur zwei Minuten später erhöhte Leithenmayr mit einem Doppelpack auf 2:0 und brachte die Biberbacher endgültig auf die Siegerstraße.

Der SCU Ybbsitz reagierte und kam in der 69. Minute durch Felix Wodicka zum Anschlusstreffer. Dieser Treffer brachte kurzzeitig neuen Schwung in das Spiel der Gäste, die nun mehr Druck aufbauten und versuchten, den Ausgleich zu erzwingen. Doch die Defensive des USC Biberbach blieb stabil und verhinderte weitere gefährliche Angriffe der Ybbsitzer.

In der 88. Minute folgte dann die Entscheidung. Morawetz spielte einen hervorragenden Pass auf Süvöltös, der den Ball zu Leithenmayr weiterleitete. Leithenmayr ließ sich die Chance nicht entgehen und machte seinen Hattrick perfekt. Mit diesem Treffer zum 3:1 war das Spiel entschieden.

In der Nachspielzeit setzte Adrian Süvöltös den Schlusspunkt, als er in der 90. Minute den Ball zum 4:1 im Netz unterbrachte. Damit belohnte er sich für seine starke Leistung und sorgte für den Endstand. Die Biberbacher zeigten in diesem Spiel eine beeindruckende Mannschaftsleistung und verdienten sich den klaren Sieg.

Am Ende steht ein verdienter 4:1-Erfolg des USC Biberbach, der damit die ersten drei Punkte der Saison einfahren konnte. Der SCU Ybbsitz muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren, um in den kommenden Spielen wieder zu punkten.

1. Klasse West: Biberbach : Ybbsitz - 4:1 (0:0)

95 Adrian Süvöltös 4:1

88 André Leithenmayr 3:1

69 Felix Wodicka 2:1

60 André Leithenmayr 2:0

58 André Leithenmayr 1:0

