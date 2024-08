Union Haag und FCU Winklarn spielen 1:1

Spielberichte

In einem chancenreichen Match der 1. Klasse West (NÖ) trennten sich die Union Haag und der FCU Winklarn mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten eine engagierte Leistung, wobei das Spiel erst in der zweiten Halbzeit richtig an Fahrt aufnahm. Die rund 150 Zuschauer erlebten ein packendes Duell mit vielen Chancen auf beiden Seiten, welches bis zur letzten Minute umkämpft blieb.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einer frühen Chance für den FCU Winklarn in der vierten Minute, als eine Freistoßflanke beinahe Lukas Fehringer erreichte, der Ball jedoch ins Aus ging. Die Union Haag antwortete in der zehnten Minute mit einer Riesenchance: Nach einem Konter schoss Djordj Djordjovytsch Loyosh aufs kurze Eck, doch die Stange und ein Winklarner retteten.

In der 13. Minute vergab Elias Kriegl für Winklarn eine hundertprozentige Chance, als er nach einem schönen Kombinationsspiel allein vor dem Tor auftauchte, aber an einer Glanztat des Haager Keepers scheiterte. Winklarn blieb am Drücker und erspielte sich weitere Chancen, während die Defensive der Union Haag gut verteidigte. Eine gute Möglichkeit für Winklarn bot sich in der 31. Minute nach einem Freistoß, doch Fehringer setzte den Ball daneben.

Die erste Halbzeit endete torlos, obwohl beide Teams einige vielversprechende Möglichkeiten hatten. Besonders Winklarn zeigte sich in der Offensive gefährlich, konnte jedoch keinen Treffer erzielen. Die Haager retteten kurz vor der Pause noch einen Ball von der Linie, nachdem Winklarn nach einer Ecke gefährlich wurde. Ein Elfmeter für Winklarn in der 40. Minute wurde von Guba verschossen, was den Spielstand unverändert ließ.

Tore und Dramatik in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste. In der 58. Minute fiel dann das erste Tor der Partie. Nach einer Ecke für den FCU Winklarn, lenkte Miroslav Perisic den Ball unglücklich ins eigene Tor. Damit ging Winklarn mit 1:0 in Führung.

Die Gastgeber zeigten sich unbeeindruckt und drängten auf den Ausgleich. In der 66. Minute gelang Robin Mayrhofer der erlösende Treffer zum 1:1. Nach starkem Durchsetzen von Tobias Wahringer, legte dieser den Ball zu Mayrhofer, der souverän einnetzte.

Das Spiel wurde in den letzten 20 Minuten zunehmend intensiver. Beide Teams schenkten sich nichts und suchten den entscheidenden Treffer. In der 74. Minute traf Haag nach einem Freistoß nur die Stange. Die Heimischen hatten in der 89. Minute eine Riesenchance, als Mayerhofer den Ball aufs Tor schoss, doch Keeper Zehetgruber parierte glänzend und der Nachschuss ging daneben.

Die Schlussphase war von hoher Dramatik geprägt. Haag machte jetzt noch einmal richtig Druck und in der 94. Minute traf Winklarn nach einer Ecke nur die Latte. Dennoch blieb es beim 1:1, als der Schiedsrichter nach 95 Minuten abpfiff.

Insgesamt boten die Union Haag und der FCU Winklarn ein spannendes Spiel mit vielen Chancen. Beide Teams hätten das Spiel für sich entscheiden können, doch am Ende blieb es bei der Punkteteilung.

1. Klasse West: Haag : Winklarn - 1:1 (0:0)

66 Robin Mayrhofer 1:1

58 Eigentor durch Miroslav Perisic 0:1

