Doppelpack von Dronca setzt den Erfolgslauf von SV Petzenkirchen fort

Details Freitag, 23. August 2024 22:46

In einem spannenden und torreichen Match der 1. Klasse West (NÖ) konnte der SV Petzenkirchen einen überzeugenden 4:2-Sieg gegen den FC Ertl feiern. Schon früh in der Partie zeichnete sich ein intensives Spiel ab, das die Zuschauer bis zur letzten Minute begeisterte. Während die Petzenkirchner von Beginn an Druck machten, zeigte auch der FC Ertl Kampfgeist und versuchte, sich gegen die Heim-Mannschaft zu behaupten.

Traumstart für den SV Petzenkirchen

Bereits in der dritten Spielminute gelang dem SV Petzenkirchen der erste Treffer des Abends. Manuel Mayer verwandelte einen Handelfmeter sicher und brachte sein Team früh in Führung. Dieser frühe Treffer setzte den Grundstein für eine dominante erste Halbzeit der Gastgeber. Die Petzenkirchner setzten ihren offensiven Kurs fort und wurden in der zwölften Minute erneut belohnt: Nach einem schön herausgespielten Angriff legte Manuel Mayer den Ball auf Sebastian Aleksander Jaroszynski ab, der sicher zum 2:0 einschob.

Doch der FC Ertl zeigte sich nicht geschockt und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 21. Minute erzielte Stanislav Klobasa den Anschlusstreffer zum 2:1, was für neue Hoffnung bei den Gästen sorgte. Der Rest der ersten Halbzeit blieb spannend, doch beide Mannschaften gingen mit diesem Spielstand in die Pause.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel umkämpft. In der 67. Minute bekamen die Petzenkirchner die Möglichkeit, ihre Führung auszubauen, als ein Elfmeter für sie gepfiffen wurde. Diese Chance wurde jedoch nicht verwertet. Doch nur drei Minuten später, in der 70. Minute, war es wieder Andrei-Florin Dronca, der für den SV Petzenkirchen traf und das Ergebnis auf 3:1 erhöhte. Dronca zeigte erneut seine Klasse und baute den Vorsprung der Gastgeber weiter aus.

Der FC Ertl bemühte sich, den Rückstand zu verkürzen, doch die Petzenkirchner verteidigten geschickt und lauerten auf Konter. In der 81. Minute war es erneut Andrei-Florin Dronca, der die Vorentscheidung brachte. Nachdem sich der Torwart der Gäste bei einem hohen Ball verschätzt hatte, nutzte Dronca die Gelegenheit und erzielte sein zweites Tor des Abends zum 4:1.

In den letzten Minuten der Partie zeigte der FC Ertl noch einmal Moral. In der 88. Minute gelang Thomas Schoiswohl mit einem Traumtor aus 25 Metern der Treffer zum 4:2, doch für eine Wende reichte es nicht mehr. Der SV Petzenkirchen brachte den Vorsprung souverän über die Zeit und sicherte sich drei wichtige Punkte in der 3. Runde der 1. Klasse West (NÖ).

Somit holte der Sportverein Petzenkirchen einen verdienten 4:2 Sieg, der damit seine Ambitionen in dieser Saison untermauerte. Der FC Ertl hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und in den kommenden Spielen wieder punkten, um den Anschluss nicht zu verlieren.

1. Klasse West: P.kirchen : Ertl - 4:2 (2:1)

88 Thomas Schoiswohl 4:2

81 Andrei-Florin Dronca 4:1

70 Andrei-Florin Dronca 3:1

21 Stanislav Klobasa 2:1

12 Sebastian Aleksander Jaroszynski 2:0

3 Manuel Mayer 1:0

