Hattrick- Hero Zemla bringt für die Sportunion Allhartsberg die drei Punkte nach Hause

Details Samstag, 24. August 2024 12:04

In einer packenden Partie der 1. Klasse West (NÖ) setzte sich die Sportunion Allhartsberg gegen den SV Leiben mit 5:3 durch. Beide Mannschaften boten den Zuschauern ein aufregendes Spiel mit zahlreichen Toren und spannenden Wendungen. Vor allem Daniel Zemla von den Allhartsbergern glänzte als herausragender Spieler des Abends mit drei Treffern.

Furioser Beginn der Allhartsberger

Die Partie begann mit einem schnellen Führungstor für die Gäste aus Allhartsberg. Bereits in der 19. Minute brachte Srdan Eskic seine Mannschaft mit einem gut platzierten Schuss in Führung. Der SV Leiben ließ sich jedoch nicht beirren und kämpfte weiter. Dieser Kampfgeist zahlte sich in der 38. Minute aus, als Sascha Weiss den Ausgleich für den Sportverein Leiben erzielte. Das Spiel schien sich auf ein ausgeglichenes Halbzeitresultat zuzubewegen, doch kurz vor der Pause konnte Daniel Zemla in der 40. Minute die Führung für die Allhartsberger wiederherstellen. Mit einem 2:1 für die Gäste ging es in die Kabinen.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit startete genauso furios wie die erste endete. Kaum war die Partie wieder angepfiffen, erhöhte Manuel Pronegg in der 46. Minute auf 3:1 für die Sportunion Allhartsberg. Der Sportverein Leiben hatte Mühe, die Angriffe der Gäste zu verteidigen, und so war es wieder Daniel Zemla, der in der 57. Minute auf 4:1 erhöhte. Das Spiel schien entschieden, doch der SV Leiben gab nicht auf. In der 71. Minute gelang Sascha Weiss mit seinem zweiten Tor des Abends das 2:4 und brachte seine Mannschaft wieder ein wenig heran.

Doch die Freude der Heimmannschaft währte nicht lange. Daniel Zemla, der bereits zwei Tore erzielt hatte, traf in der 84. Minute erneut und stellte den alten Drei-Tore-Abstand wieder her. Mit seinem dritten Treffer des Spiels war Zemla eindeutig der Mann des Abends. In der Schlussphase versuchte der SV Leiben noch einmal alles, um das Ergebnis zu korrigieren. In der 90. Minute erzielte Sascha Weiss, ebenfalls mit seinem dritten Treffer, das 3:5 und machte das Ergebnis zumindest aus Sicht der Gastgeber etwas erträglicher.

Die Sportunion Allhartsberg konnte sich über einen verdienten Sieg freuen, während der SV Leiben trotz einer beherzten Leistung und drei Toren von Sascha Weiss als Verlierer vom Platz ging. Die Fans bekamen in jedem Fall ein unterhaltsames Spiel mit vielen Toren zu sehen.

Statement zum Spiel

Der Trainer von Allhartsberg, Frane Zefi, äußerte sich sehr positiv zum Spiel seiner Mannschaft und lobte besonders die Spieler Zemla und Eskic. Er kritisierte aber die Defensivarbeit seiner Truppe:

"Es war ein gutes Spiel von uns. Über 90 Minuten haben wir das Spiel beherrscht und dominiert. Die tollen Tore und die guten Torchancen waren die Lorbeeren unserer Offensivarbeit. Überragend waren für mich ganz klar die Spieler Zemla und Eskic. Es war aber nicht alles perfekt, besonders in der Defensive ist noch Luft nach oben."

1. Klasse West: Leiben : Sportunion Allhartsberg - 3:5 (1:2)

94 Sascha Weiss 3:5

84 Daniel Zemla 2:5

71 Sascha Weiss 2:4

57 Daniel Zemla 1:4

46 Manuel Pronegg 1:3

40 Daniel Zemla 1:2

38 Sascha Weiss 1:1

19 Srdan Eskic 0:1

