Der FC Ertl triumphiert in einem überragenden 5:0-Sieg gegen SCU Wallsee

Details Samstag, 31. August 2024 00:11

Der FC Ertl hat in der vierten Runde der 1. Klasse West (NÖ) einen beeindruckenden 5:0-Heimsieg gegen den SCU Wallsee eingefahren. Das Team von FC Ertl dominierte die Partie von Anfang an und ließ den Gästen kaum eine Chance, ins Spiel zu finden. Besonders in der zweiten Halbzeit zeigte der FC Ertl seine Klasse und entschied das Spiel endgültig für sich.

Erste Halbzeit: Geduld wird belohnt

Das Spiel begann ausgeglichen, mit einem leichten Ballbesitzvorteil für den Sportclub Union Wallsee. Bereits in der 1. Minute starteten die Gäste ihren ersten Angriff, der jedoch von der Abwehr des FC Ertl abgewehrt wurde. In den ersten 15 Minuten des Spiels waren klare Chancen Mangelware, und es dauerte bis zur 15. Minute, bis der FC Ertl durch Stanislav Klobasa seine erste Großchance hatte, die jedoch weit übers Tor ging.

Wallsee versuchte, das Spiel zu kontrollieren, doch der FC Ertl verteidigte geschickt und blockte alle Angriffe spätestens 20 Meter vor dem eigenen Tor. Nach einem Freistoß in der 38. Minute, der weit über das Tor ging, kam der FC Ertl langsam in Fahrt. Die Geduld der Gastgeber zahlte sich in der 44. Minute aus, als David Hackensöllner aus dem Nichts das 1:0 erzielte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Lukas Pfeifer auf 2:0, was den Spielverlauf bis dahin völlig auf den Kopf stellte.

Zweite Halbzeit: Ertl dominiert das Spiel

Die zweite Halbzeit begann mit einem Freistoß von Wallsee, der über das Tor ging. Danach war es der FC Ertl, der das Spielgeschehen bestimmte. In der 70. Minute baute Stanislav Klobasa die Führung auf 3:0 aus und sorgte damit für die Vorentscheidung. Nur sechs Minuten später legte Manuel Schachermayer das 4:0 nach, und es war klar, dass Wallsee keine Chance mehr hatte, ins Spiel zurückzukommen.

In der Schlussphase drängte der FC Ertl weiter auf das nächste Tor. In der 78. Minute hatten sie die nächste Großchance, das 5:0 fiel jedoch erst in der 90. Minute durch Robin Hirtenlehner. Der Treffer markierte den Schlusspunkt einer dominanten Vorstellung des FC Ertl, der damit einen hochverdienten 5:0-Sieg einfuhr.

Mit diesem Sieg festigt der FC Ertl seine Position in der Tabelle der 1. Klasse West (NÖ) und zeigt, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner sind. Der Sportclub Union Wallsee hingegen wird sich nach dieser deutlichen Niederlage neu sortieren müssen, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreich zu sein.

1. Klasse West: Ertl : Wallsee - 5:0 (2:0)

94 Robin Hirtenlehner 5:0

76 Manuel Schachermayer 4:0

70 Stanislav Klobasa 3:0

45 Lukas Pfeifer 2:0

44 David Hackensöllner 1:0

