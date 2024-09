USC Biberbach zieht Euratsfeld weiße Weste aus

Spielberichte

Der USC Biberbach feierte einen beeindruckenden 4:1-Sieg gegen den SCU Euratsfeld in der 4. Runde der 1. Klasse West. Bereits zur Halbzeit führten die Biberbacher mit 3:0 und legten in der zweiten Hälfte nach. Euratsfeld konnte erst in der Nachspielzeit einen Ehrentreffer erzielen und musste die erste Saisonniederlage einstecken. Der Union Sportclub Biberbach zeigte sich über die gesamte Spielzeit als die dominantere Mannschaft und nutzte die Schwächen der Gäste gnadenlos aus.

Hausherren stellen Weichen früh auf Sieg

Die Partie begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der ersten Spielminute nutzte Pascal Morawetz eine Gelegenheit und erzielte das 1:0 für Biberbach. Ein direkter Angriff über die rechte Seite endete mit einem präzisen Abschluss ins Kreuzeck aus neun Metern.

In der 15. Minute erhöhte Adrian Süvöltös auf 2:0. Ein grober Schnitzer von Weislein, der als letzter Mann agierte, wurde von Süvöltös eiskalt ausgenutzt. Er luchste dem Abwehrspieler den Ball ab und schob lässig links unten an Torhüter Etlinger vorbei.

Der SCU Euratsfeld fand in den ersten 25 Minuten kaum ins Spiel und verzeichnete keine nennenswerten Chancen. Einzig Dragodan zeigte sich in der 28. Minute gefährlich, als er einen Ball von Wiry hinter die Abwehr gespielt bekam, jedoch den Abschluss nicht richtig traf.

Babos macht alles klar

Vor der Pause machte der Union Sportclub Biberbach weiter Druck. Leithenmayr erzielte in der 45. Minute das 3:0, nachdem ein langer Ball hinter die Abwehr durch ein Gestochere im Tor landete. Kurz zuvor hatte Leithenmayr bereits eine Großchance, die von Etlinger vereitelt wurde.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielgeschehen. Die Euratsfelder blieben anfällig für Fehler und die Biberbacher setzten weiterhin nach. In der 67. Minute fiel das 4:0 durch Barnabas Babos, der nach einem Doppelpass und einer perfekten Flanke nur noch mit der Brust einschieben musste.

Später Ehrentreffer der Gäste

Der SCU Euratsfeld kämpfte bis zum Schluss um einen Ehrentreffer. In der 75. Minute zeigte Dragodan einen starken Freistoß, der knapp über das Tor ging. Erst in der 82. Minute verzeichneten die Euratsfelder ihren ersten ernsthaften Torschuss, den Kirchstetter abwehren konnte. Harreither verpasste im Nachschuss kläglich das leere Tor.

In der 89. Minute erhielt Euratsfeld einen Elfmeter, den Sladek jedoch verschoss. Kirchstetter hielt den Strafstoß und verhinderte damit den ersten Treffer der Gäste. In der Nachspielzeit war es schließlich doch Sladek, der mit einem Lupfer den 4:1-Ehrentreffer erzielte.

