5:1! SCU Euratsfeld lässt Haag keine Chance

Der SCU Euratsfeld konnte in der 5. Runde der 1. Klasse West gegen die Union Haag einen deutlichen 5:1-Sieg einfahren. Nach einer starken Vorstellung und einem Halbzeitstand von 2:1 ließen die Euratsfelder nichts anbrennen und entschieden das Spiel klar für sich. Die Haager konnten zu keiner Zeit gefährlich werden, während die Gastgeber ihre Chancen eiskalt nutzten.

Gassner bringt Gäste zurück ins Spiel

Das Spiel begann vielversprechend für den Sportclub Union Euratsfeld. Bereits in der 3. Minute verpasste Harreither die frühe Führung nur knapp, als sein starker Kopfball an die Latte ging. Die Euratsfelder setzten ihren Druck fort und wurden in der 13. Minute belohnt. Nach einer schönen Kombination durch das Mittelfeld legte Wiry auf Dragodan auf, der den Ball kraftvoll unter die Latte zimmerte und Gudea im Tor von Haag keine Chance ließ.

Nur sechs Minuten später erhöhte der SCU auf 2:0. Ein Eckball kam zu Dragodan, der aus 11 Metern ins kurze Eck abschloss. In der 35. Minute gelang den Gästen jedoch der Anschlusstreffer. Nach einem Fehler in der Abwehr des SCU brachte Mayrhofer den Ball zu Gassner, der das Leder nur noch ins Tor einschieben musste. Haag versuchte in der Schlussphase der ersten Halbzeit, den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr des SCU Euratsfeld hielt stand. Zur Pause stand es somit 2:1 für die Gastgeber.

Sladek trifft zur Vorentscheidung - Wimmer sieht Rot

Auch in der zweiten Halbzeit setzte der Sportclub Union Euratsfeld das Spielgeschehen fort. Bereits in der 48. Minute baute Peter Sladek die Führung aus. Nach einem starken Angriff über Dragodan konnte Gudea den ersten Schuss nur abprallen lassen, und Sladek schaltete am schnellsten und verwandelte zum 3:1.

Haag hatte in der Folge keine nennenswerten Chancen. Die Gastgeber hingegen spielten weiter druckvoll nach vorne. In der 80. Minute schwächte sich die Union selbst, als Luca Wimmer nach einem Nachtreten die Rote Karte sah.

In der Schlussphase drehte der SCU Euratsfeld noch einmal auf. In der 90. Minute bereitete Hiesleitner mit einer Zuckerflanke das 4:1 vor, das Lukas Weber per Kopf erzielte. Nur wenige Augenblicke später legte Weber mit einem weiteren Treffer zum 5:1 nach, nachdem er erneut von Hiesleitner bedient worden war. Mit diesem deutlichen Sieg zeigte der SCU Euratsfeld die genau richtige Reaktion auf die schwache Leistung in der Vorwoche.

