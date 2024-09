SCU St. Georgen/Y. triumphiert mit 4:1 über den SCU Ybbsitz

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 23:01

Der SCU St. Georgen/Y. konnte sich in einer spannenden Begegnung gegen den SCU Ybbsitz mit einem deutlichen 4:1 durchsetzen. Trotz eines vielversprechenden Starts der Heimmannschaft behielt St. Georgen/Y. die Oberhand und dominierte besonders in der zweiten Halbzeit. Die Partie bot zahlreiche Höhepunkte, einschließlich beeindruckender Einzelleistungen und taktischer Finessen.

Erste Halbzeit: Chancen und Führung für St. Georgen/Y.

Das Spiel begann mit hohem Tempo. Bereits in der 2. Minute hatten die Ybbsitzer ihre erste gefährliche Aktion, als eine abgefälschte Flanke die Querlatte traf. Nur wenige Minuten später, in der 6. Minute, setzte Berger einen gefährlichen Schuss knapp über das lange Kreuz. In der 12. Minute zeigte sich die Heimmannschaft gewohnt einsatzfreudig und laufstark, doch der SCU St. Georgen/Y. war nicht zu unterschätzen. Ein Konter über Schuller in der 9. Minute brachte Lacko in eine gute Position, doch der Torerfolg blieb aus.

Die Ybbsitzer erhöhten den Druck in der 38. Minute und erspielten sich klare Chancen. Dennoch war es der SCU St. Georgen/Y., der kurz vor der Halbzeit in der 44. Minute entgegen dem Spielverlauf in Führung ging. Stanislav Lacko nutzte einen Konter und traf mit einem Weitschuss über den zu weit vor dem Tor stehenden Goalie – der Ball prallte von der Querlatte ins Netz.

Zweite Halbzeit: SCU St. Georgen/Y. übernimmt das Kommando

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gelang dem SCU Ybbsitz der Ausgleich. In der 48. Minute wurde Felix Wodicka mit einem tiefen Pass bedient und verwandelte sicher zum 1:1. Doch die Freude der Heimmannschaft währte nur kurz. In der 56. Minute zeigte Lukas Heigl eine herausragende Einzelleistung, überlief zwei Gegner und erzielte das 2:1 für St. Georgen/Y.

Die Gäste erhöhten den Druck weiter und in der 74. Minute sah Michael Berger vom SCU Ybbsitz nach einer Auseinandersetzung mit den Zuschauern die rote Karte. Nur acht Minuten später folgte das nächste Tor für die St. Georgener. Stanislav Lacko nutzte in der 82. Minute eine Unachtsamkeit der Ybbsitzer Abwehr und traf zum 3:1. Trotz eines gut angetragenen Freistoßes der Ybbsitzer in der 86. Minute, der knapp am Kreuzeck vorbeiging, blieben die Gäste die tonangebende Mannschaft.

In der Nachspielzeit zeigte sich erneut die Cleverness des SCU St. Georgen/Y. Eine Einzelleistung von Heigl führte zu einem Foul im Strafraum, und Lacko verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 4:1-Endstand in der 90. Minute. Mit diesem Sieg setzte sich der SCU St. Georgen/Y. eindrucksvoll durch und ließ dem SCU Ybbsitz keine Chance mehr, das Spiel zu drehen.

Die zweite Hälfte des Spiels war geprägt von einer energischeren und präziseren Spielweise der Gäste, die ihre Angriffe konsequent und zielgerichtet abschlossen. Letztlich spiegelte das Endergebnis von 4:1 für den SCU St. Georgen/Y. die Überlegenheit in der zweiten Halbzeit wider und belohnte die Mannschaft für ihren Einsatz und ihre taktische Disziplin.

1. Klasse West: Ybbsitz : St. Georgen/Y. - 1:4 (0:1)

93 Stanislav Lacko 1:4

82 Stanislav Lacko 1:3

56 Lukas Heigl 1:2

48 Felix Wodicka 1:1

44 Stanislav Lacko 0:1

