Spannendes Unentschieden zwischen FCU Winklarn und Sportunion Allhartsberg

In einem mitreißenden Spiel der 1. Klasse West (NÖ) lieferten sich der FCU Winklarn und die Sportunion Allhartsberg ein intensives Duell, das schließlich mit einem 2:2-Unentschieden endete. Das Match war geprägt von großer Spannung und dramatischen Wendungen.

Intensiver Beginn und schnelle Tore

Die Begegnung startete sehr hitzig, was sich bereits in den ersten Minuten zeigte. Schon nach zehn Minuten konnte die Sportunion Allhartsberg das erste Tor des Spiels erzielen. Johann Tiefenböck nutzte einen Steilpass, stand dabei jedoch klar im Abseits, doch der Schiedsrichter ließ weiterspielen und Tiefenböck schob den Ball zum 0:1 für die Gäste ein.

Die Antwort des FCU Winklarn ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Foulspiel im Strafraum der Allhartsberger bekam Winklarn in der 13. Minute einen Elfmeter zugesprochen. Tomas Brigant trat an und verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich. Der FCU Winklarn hatte nun die Kontrolle über das Spiel und setzte den Gegner unter Druck. Dies zahlte sich in der 27. Minute aus, als David Guba nach einem wunderschönen Steilpass von Lukas Fehringer und einem klugen Zuspiel von Konsi Dirnberger den Ball zum 2:1 ins Netz beförderte.

Allhartsberg gab sich jedoch nicht geschlagen und kämpfte weiter. Kurz vor der Halbzeit wurde den Gästen ein Elfmeter zugesprochen, den Slavisa Maksimovic souverän verwandelte. Somit stand es zur Halbzeit 2:2. Die erste Halbzeit war geprägt von vielen Fehlern des FCU Winklarn beim Herausspielen, doch beide Teams kamen zu zahlreichen guten Tormöglichkeiten.

Defensive Leistungen und verpasste Chancen

Die zweite Halbzeit begann mit einer guten Parade von Manu Zehetgruber, dem Torhüter des FCU Winklarn, der seine Mannschaft mit einer Glanzleistung im Spiel hielt. In der 56. Minute bot sich den Allhartsbergern eine gefährliche Freistoßposition, die jedoch ungenutzt blieb. Die Gäste wirkten insgesamt in der zweiten Hälfte deutlich gefährlicher.

Die Hausherren hatten jedoch auch ihre Momente. In der 61. Minute vergab Michael Schauer eine Großchance. In der 68. Minute zeigte Zehetgruber erneut seine Klasse, als er eine riesige Chance der Allhartsberger vereitelte. Trotz vieler Bemühungen beider Teams blieben Tore in der zweiten Halbzeit aus. Der Spielverlauf blieb bis zur letzten Minute spannend, mit intensiven Momenten und Chancen auf beiden Seiten.

In den letzten Minuten des Spiels versuchte der FCU Winklarn noch einmal alles, um die Partie für sich zu entscheiden. David Guba hatte in der 85. Minute einen guten Abschluss, der jedoch knapp am rechten Kreuzeck vorbeiging. In den letzten Minuten der regulären Spielzeit herrschte viel Hin und Her, ohne dass eine der beiden Mannschaften die entscheidende Chance nutzen konnte. Schließlich zeigte der Schiedsrichter drei Minuten Nachspielzeit an, in denen jedoch keine weiteren Tore fielen.

So endete das Spiel mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Beide Teams zeigten kämpferische Leistungen und hatten ihre Momente, doch letztlich teilten sie sich die Punkte in diesem aufregenden Duell der 5. Runde in der 1. Klasse West (NÖ).

1. Klasse West: Winklarn : Sportunion Allhartsberg - 2:2 (2:2)

44 Slaviša Maksimovi? 2:2

28 David Guba 2:1

14 Tomas Brigant 1:1

10 Johannes Tiefenböck 0:1

