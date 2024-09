Union Haag triumphiert über SCU Wallsee in torreichem Duell

Spielberichte

Details Dienstag, 24. September 2024 23:30

In einem packenden Spiel der 1. Klasse West (NÖ) hat Union Haag einen beeindruckenden 5:2-Sieg gegen den SCU Wallsee errungen. Trotz eines ausgeglichenen Spiels zur Halbzeit konnte Union Haag in der zweiten Hälfte die Oberhand gewinnen und sich letztendlich den verdienten Sieg sichern. Die Partie bot zahlreiche spannende Momente und Tore, die die Zuschauer in ihren Bann zogen.

Frühe Führung und schneller Ausgleich

Bereits in der Anfangsphase des Spiels ging es zur Sache. In der 16. Minute gelang Robin Mayrhofer das erste Tor des Tages, indem er Union Haag mit 1:0 in Führung brachte. Der SCU Wallsee ließ sich davon jedoch nicht beirren und zeigte nur wenige Minuten später, dass auch sie in der Lage sind, Tore zu schießen. Daniel-Ioan Tulcan erzielte in der 18. Minute den Ausgleichstreffer für den Sportclub Union Wallsee und stellte somit den Gleichstand wieder her.

Die erste Halbzeit blieb intensiv und ereignisreich. Union Haag setzte nach und konnte in der 21. Minute erneut durch Robin Mayrhofer in Führung gehen. Damit stand es 2:1 für die Gäste. Doch der SCU Wallsee kämpfte unermüdlich weiter und wurde kurz vor der Halbzeitpause belohnt. Simon Falta erzielte in der 37. Minute das 2:2, sodass beide Teams mit einem Unentschieden in die Pause gingen.

Union Haag dominiert die zweite Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff übernahm Union Haag zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen. In der 70. Minute war es erneut Robin Mayrhofer, der seine Mannschaft mit einem weiteren Tor zum 3:2 in Führung brachte. Der SCU Wallsee schien von diesem Rückschlag nicht mehr erholen zu können, und Union Haag nutzte die Schwächephase der Gastgeber konsequent aus.

Nur vier Minuten später, in der 74. Minute, baute Manuel Schönberger die Führung der Gäste weiter aus. Sein Tor zum 4:2 sorgte für eine Vorentscheidung in dieser Partie. Die Defensive des SCU Wallsee wirkte zunehmend überfordert, und Union Haag nutzte die sich bietenden Chancen eiskalt aus.

In der 82. Minute setzte Djordj Djordjovytsch Loyosh den Schlusspunkt unter diese Begegnung. Sein Treffer zum 5:2 besiegelte den Sieg für Union Haag und ließ keinen Zweifel daran, wer an diesem Tag die bessere Mannschaft war. Der SCU Wallsee konnte in der verbleibenden Spielzeit nichts mehr entgegensetzen und musste sich letztendlich geschlagen geben.

Mit diesem Sieg festigt Union Haag seine Position in der Tabelle und zeigt, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner sind. Der SCU Wallsee hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und an den Schwächen arbeiten, die in diesem Spiel deutlich zutage traten.

1. Klasse West: Wallsee : Haag - 2:5 (2:2)

82 Djordj Djordjovytsch Loyosh 2:5

74 Manuel Schönberger 2:4

70 Robin Mayrhofer 2:3

37 Simon Falta 2:2

21 Robin Mayrhofer 1:2

18 Daniel-Ioan Tulcan 1:1

16 Robin Mayrhofer 0:1

Details

