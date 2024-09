SCU Euratsfeld triumphiert mit 3:0 gegen SCU St. Georgen/Y.

Spielberichte

Details Dienstag, 24. September 2024 23:31

Der SCU Euratsfeld sicherte sich einen klaren 3:0-Sieg gegen den SCU St. Georgen/Y. in der 7. Runde der 1. Klasse West (NÖ). Die Heimmannschaft dominierte das Spiel über weite Strecken und setzte sich durch Tore von Peter Sladek, Lukas Weber und Mario-Tiberiu Dragodan durch. Die St. Georgener konnten ihre Chancen nicht nutzen und mussten zudem eine rote Karte hinnehmen.

Frühe Führung für die Euratsfelder

Bereits in der sechsten Minute ging der SCU Euratsfeld in Führung. Nach einem Freistoß von Clemens Raab, der an die Stange prallte, stand Peter Sladek goldrichtig und staubte ab. Dies war ein vielversprechender Auftakt für die Gastgeber, die von Anfang an Druck machten.

In der 15. Minute kam der SCU St. Georgen/Y. zu seiner ersten nennenswerten Möglichkeit, als ein Kopfball von Wutzl das Tor jedoch verfehlte. Weitere Chancen folgten für die St. Georgener, darunter eine 100%ige Möglichkeit von Wutzl in der 31. Minute, als er per Kopf allein vor Torhüter Eti genau in die Hände des Keepers köpfte. Trotz dieser Chancen blieb das Team von SCU St. Georgen/Y. im Abschluss glücklos.

Vor der Halbzeit vergab Wutzl eine weitere hochkarätige Chance nach einem Zuspiel von Lacko, als er erneut an Etis Fußabwehr scheiterte. Die Gastgeber gingen somit mit einer eher glücklichen Führung in die Pause, nachdem der Sportclub Union St. Georgen/Y. zahlreiche Möglichkeiten ungenutzt ließ.

Vorentscheidung und Schlusspunkt

In der 58. Minute baute der SCU Euratsfeld seine Führung aus. Nach einem flachen Weitschuss sprang der Ball vor Torhüter Grim etwas weg, und Lukas Weber schaltete am schnellsten, um den Ball ins Netz zu befördern. Dies war ein entscheidender Moment im Spiel, der den Gastgebern zusätzliche Sicherheit gab.

Die St. Georgener hatten weiterhin Schwierigkeiten, ihre Chancen zu nutzen. In der 78. Minute versuchte Heigl sein Glück mit einem gut angetragenen Schuss vom 16er, doch Torhüter Eti war zur Stelle und parierte sicher. Nur wenige Minuten später, in der 82. Minute, musste der SCU St. Georgen/Y. einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als Niklas Schuller nach einem Foul als letzter Mann die rote Karte sah.

Die Euratsfelder ließen sich diese Gelegenheit nicht entgehen und setzten in der 90. Minute den Schlusspunkt. Nach einem beeindruckenden Lauf von Lueger über 40 Meter bis zum Strafraum, spielte er einen präzisen Pass auf Mario-Tiberiu Dragodan, der flach ins lange Eck abschloss und das 3:0 erzielte. Dieser Treffer besiegelte den verdienten Sieg für den SCU Euratsfeld.

Die Gastgeber konnten somit einen wichtigen Sieg einfahren und ihre Position in der Tabelle stärken. Für den SCU St. Georgen/Y. hingegen war es ein bitterer Nachmittag, an dem trotz einiger guter Chancen nichts Zählbares heraussprang.

1. Klasse West: Euratsfeld : St. Georgen/Y. - 3:0 (1:0)

93 Mario-Tiberiu Dragodan 3:0

58 Lukas Weber 2:0

6 Peter Sladek 1:0

