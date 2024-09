FCU Winklarn triumphiert in der zweiten Halbzeit: Klarer Sieg gegen SU Aschbach

Spielberichte

Details Samstag, 28. September 2024 12:19

In der 8. Runde der 1. Klasse West (NÖ) konnte der FCU Winklarn einen klaren 3:0-Sieg gegen die SU Aschbach feiern. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit drehten die Gäste in der zweiten Hälfte auf und erzielten alle drei Tore. Besonders David Guba und Lukas Fehringer glänzten dabei als Torschützen. Die Sportunion Aschbach konnte trotz einiger guter Chancen nicht punkten und musste sich letztlich geschlagen geben.

Ausgeglichene erste Hälfte ohne Tore

Die Partie begann mit einem sofortigen Druckaufbau des FCU Winklarn. Schon in den ersten Minuten versuchten die Gäste, die Abwehr der SU Aschbach zu durchbrechen. Trotz des engagierten Starts konnte Winklarn zunächst keinen Treffer landen. In der 15. Minute zeigte sich die Heimmannschaft das erste Mal gefährlich vor dem Tor: Nach einem Fehlpass der Gäste nutzte die Nummer 9 der Aschbacher die Chance für einen Distanzschuss aus etwa 22 Metern, den Torhüter Zehetgruber jedoch parierte.

In der Folge wurde die Partie zunehmend ausgeglichener. Winklarn zeigte sich in der Defensive anfällig, und Aschbach kam immer besser ins Spiel. Eine gute Freistoßmöglichkeit für die Aschbacher in der 23. Minute konnte Zehetgruber erneut entschärfen. Gegen Ende der ersten Hälfte hatte Winklarn die beste Chance: Eine Flanke von Brigant erreichte Fehringer, der den Ball akrobatisch aufs Tor bringen wollte, jedoch knapp daneben schoss. So ging es torlos in die Halbzeitpause.

Winklarn dominiert zweite Halbzeit und sichert sich den Sieg

Die zweite Halbzeit begann deutlich intensiver. In der 49. Minute konnte David Guba nach einem schönen Steilpass von Dirnberger die Gäste in Führung bringen. Der spitze Winkel stellte kein Problem für Guba dar, der den Ball souverän im Tor der Aschbacher unterbrachte.

Die SU Aschbach versuchte daraufhin, offensiv Akzente zu setzen, blieb jedoch ohne zählbaren Erfolg. In der 60. Minute erhöhte Lukas Fehringer nach einem präzisen Steilpass von Guba auf 2:0 für Winklarn. Fehringer musste den Ball nur noch sicher im Tor versenken, was ihm problemlos gelang.

Das Spiel wurde nun deutlich von den Gästen dominiert. Trotz einiger Bemühungen der Aschbacher, den Anschluss zu finden, blieb die Defensive von Winklarn stabil und ließ keine Tore zu. In der 86. Minute machte David Guba endgültig alles klar: Nach einem Angriff über Fehringer spielte dieser den Ball flach in den Strafraum, wo Guba nur noch aus kurzer Distanz einschieben musste.

Damit besiegelte der FCU Winklarn den 3:0-Endstand und nahm die drei Punkte mit nach Hause. Die Sportunion Aschbach konnte trotz einiger guter Ansätze keinen Treffer erzielen und musste sich geschlagen geben.

Nach diesem Spiel steht der FCU Winklarn gestärkt da und konnte in der zweiten Halbzeit eindrucksvoll seine Klasse unter Beweis stellen. Die SU Aschbach hingegen wird sich auf die kommenden Partien konzentrieren müssen, um wieder Punkte einzufahren.

1. Klasse West: Aschbach : Winklarn - 0:3 (0:0)

86 David Guba 0:3

60 Lukas Fehringer 0:2

49 David Guba 0:1

