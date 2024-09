Offensivspektakel: Sportunion Allhartsberg triumphiert mit 5:2 gegen SCU Euratsfeld

Spielberichte

In einem packenden Spiel der 1. Klasse West (NÖ) besiegte die Sportunion Allhartsberg den SCU Euratsfeld mit 5:2. Bereits in der ersten Halbzeit fielen zahlreiche Tore, wobei die Heimelf aus Allhartsberg die Oberhand behielt. Besonders die zweite Halbzeit verdeutlichte die Dominanz der Allhartsberger, die letztlich einen klaren Sieg feiern konnten.

Turbulente erste Halbzeit

Schon früh in der Partie machte die Sportunion Allhartsberg klar, dass sie auf Sieg spielen würden. Nach nur 11 Minuten erzielten sie das 1:0, allerdings handelte es sich hierbei um ein Eigentor des Euratsfelder Spielers Ralf Weislein. Doch die Freude währte nur kurz, denn bereits im Gegenzug gelang den Gästen der überraschende Ausgleich. Peter Sladek fasste sich ein Herz und traf aus 45 Metern zum 1:1, eine unglaubliche Aktion, die sowohl Spieler als auch Zuschauer verblüffte.

Die Allhartsberger ließen sich davon jedoch nicht beirren und erhöhten in der 18. Minute auf 2:1. Maximilian Zanitti-Brunello verwandelte einen Freistoß aus 17 Metern direkt ins Tor. Nur 20 Minuten später folgte ein weiterer Rückschlag für Euratsfeld: Julian Pfleger sah nach einem Foulspiel die Rote Karte, wodurch die Gäste in Unterzahl weiterspielen mussten.

Die Überlegenheit der Allhartsberger wurde kurz darauf erneut deutlich. In der 38. Minute traf Marcel Pronegg zum 3:1 nach einem Abpraller im Strafraum. Euratsfeld konnte jedoch noch vor der Halbzeitpause zurückschlagen. Peter Sladek, der bereits für den ersten Treffer verantwortlich war, erzielte in der 45. Minute das 3:2, indem er allein vor dem Tor eiskalt verwandelte. Somit ging es mit einer knappen Führung der Allhartsberger in die Kabinen.

Allhartsberg dominiert die zweite Hälfte

In der zweiten Halbzeit drängten die Allhartsberger weiter auf das Tor der Gäste. Die Chancen häuften sich, doch zunächst scheiterten sie an der Abwehr von Euratsfeld oder am eigenen Unvermögen. In der 67. Minute gelang ihnen schließlich das 4:2: Marcel Pronegg traf nach einer schönen Kombination über die rechte Seite. Euratsfeld war nun sichtlich angeschlagen und konnte dem Druck nicht mehr standhalten.

Nur zwei Minuten später sorgte Jakob Schneckenreither für die endgültige Entscheidung. Mit einem präzisen Schuss ins Tor stellte er den 5:2-Endstand her. Die verbleibenden Minuten plätscherten ohne größere Ereignisse dahin, da beide Mannschaften ihr Tempo deutlich reduzierten. In der 71. Minute sah Samuel Raab von Euratsfeld noch die Gelb-Rote Karte, was die Chancen der Gäste weiter schmälerte.

In der Schlussphase des Spiels ließen die Allhartsberger nichts mehr anbrennen und brachten den verdienten Sieg souverän über die Zeit. Mit diesem Sieg festigten die Allhartsberger ihre Position in der Liga und bleiben weiterhin ungeschlagen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter maxwogna (2600 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter maxwogna mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.