Spannender Kampf am Hochkogel: SV Petzenkirchen siegt knapp in Euratsfeld

In einem aufregenden Spiel der 9. Runde der 1. Klasse West setzte sich der SV Petzenkirchen knapp mit 2:1 beim SCU Euratsfeld durch. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen früh in Führung, doch die Euratsfelder schlugen schnell zurück. In der zweiten Halbzeit dominierte das Heimteam über weite Strecken, jedoch nutzte Petzenkirchen seine Chancen effizienter und sicherte sich so die drei Punkte. Am Ende des Spiels kochten die Emotionen hoch, was zu einer roten Karte für den sportlichen Leiter der Gäste führte.

Torreicher Beginn

Bereits in der Anfangsphase zeigte der SV Petzenkirchen, warum er mit breiter Brust nach Euratsfeld gereist war. Nach wenigen Minuten gelang Felix Thier die Führung, als er eine Hereingabe von Mayer nutzte und den Ball sicher im Tor unterbrachte. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Mario-Tiberiu Dragodan den fälligen Elfmeter in der 12. Minute souverän zum 1:1-Ausgleich.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit spannend, mit Chancen auf beiden Seiten. Kurz vor der Pause hatte Petzenkirchen eine riesige Möglichkeit durch Jaroszynski, die jedoch von der Euratsfelder Abwehr vereitelt wurde. Auch die Gastgeber hatten ihre Möglichkeiten, wie etwa durch einen starken Abschluss von Lueger, der knapp am Tor vorbeiging. Somit ging es mit einem verdienten 1:1 in die Halbzeitpause.

Entscheidung nach einer Stunde

Nach der Pause startete der SCU Euratsfeld druckvoller und hatte in den ersten Minuten der zweiten Hälfte durch Dragodan einige vielversprechende Abschlüsse. Doch der entscheidende Moment des Spiels gehörte Petzenkirchen. In der 60. Minute nutzte Markus Haubenberger einen Patzer in der Euratsfelder Abwehr und schob den Ball zur 2:1-Führung für die Gäste ein.

Der SCU Euratsfeld warf in der verbleibenden Spielzeit alles nach vorne. Die Heimischen erarbeiteten sich zahlreiche Chancen, darunter eine gefährliche Situation nach einem Querpass von Lueger, die beinahe in einem Eigentor der Gäste endete. Doch die Verteidigung von Petzenkirchen hielt dem Druck stand, auch dank einer starken Leistung von Torhüter Pöchacker.

In den Schlussminuten wurde die Partie emotional. Eine rote Karte für den sportlichen Leiter der Gäste, Robert Doppler, sorgte für zusätzliche Aufregung. Trotz intensiver Bemühungen der Euratsfelder, die den Ausgleich suchten, blieb es beim knappen 2:1-Erfolg für den SV Petzenkirchen.

Am Ende einer intensiven und spannenden Begegnung konnte Petzenkirchen die drei Punkte mit nach Hause nehmen, während Euratsfeld trotz einer engagierten Leistung leer ausging. Die Zuschauer am Hochkogel erlebten ein packendes Duell, das bis zur letzten Sekunde offen blieb.

