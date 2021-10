Hausmening verlängert Negativserie von St. Georgen/Y.

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:23

1. Klasse West: Der SCU St. Georgen/Y. konnte dem ASK Hausmening nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel vor 150 Zuschauern mit 2:5. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Hausmening den maximalen Ertrag.

Ante Anic brachte das Heimteam in der elften Spielminute in Führung. Nicolae-Petrisor Pop erhöhte für den ASK Hausmening LISEC auf 2:0 (18.). Elias Dorninger schraubte das Ergebnis in der 34. Minute mit dem 3:0 für den ASK Hausmening in die Höhe. Den Vorsprung von Hausmening ließ Tobias Hochstrasser in der 36. Minute anwachsen. Der ASK Hausmening LISEC dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Spiel zur Pause gelaufen

Durchsetzungsstark zeigte sich St. Georgen/Y, als Modra Lehel-Hunor (59.) und Stefan Rafetzeder (68.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Mit dem 5:2 sicherte Pop dem ASK Hausmening nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (71.). Letztlich fuhr Hausmening einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Vier Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Hausmening.

22 Gegentreffer hat der SCU St. Georgen/Y. mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse West. Die Gäste mussten sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da St. Georgen/Y. insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für den SCU St. Georgen/Y. auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich St. Georgen/Y. auf Rang zwölf wieder.

1. Klasse West: ASK Hausmening LISEC – SCU St. Georgen/Y, 5:2 (4:0)

11 Ante Anic 1:0

18 Nicolae-Petrisor Pop 2:0

34 Elias Dorninger 3:0

36 Tobias Hochstrasser 4:0

59 Modra Lehel-Hunor 4:1

68 Stefan Rafetzeder 4:2

71 Nicolae-Petrisor Pop 5:2

