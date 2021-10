Torfestival: Allhartsberg bezwingt St. Georgen/Y.

Details Montag, 18. Oktober 2021 03:26

1. Klasse West: Für den SCU St. Georgen/Y. gab es in der Partie gegen Allhartsberg, an deren Ende vor rund 100 Fans eine 3:6-Niederlage stand, nichts zu holen. Auf dem Papier ging die Union Allhartsberg als Favorit ins Spiel gegen St. Georgen/Y. – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Allhartsberg ging durch Lukas Fehringer in der zehnten Minute in Führung. Eine starke Leistung zeigte Stefan Gutenbrunner, der sich mit einem Doppelpack für den SCU St. Georgen/Y. beim Trainer empfahl (36./43., EM). Die Gäste hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Gastgeber mit starker zweiter Halbzeit

St. Georgen/Y. zeigte plötzlich einen Leistungseinbruch, den die Union Allhartsberg eiskalt ausnutzte. Alexander Hausberger (51./69.) und Manuel Pronegg (60.) brachten in dieser Phase dreimal den Ball im gegnerischen Tor unter und drehten die Partie auf 4:2. Für ruhige Verhältnisse sorgte Michael Hofer, als er das 5:2 für Allhartsberg besorgte (75.). Das muntere Toreschießen vor 100 Zuschauern fand mit dem Treffer von Modra Lehel-Hunor zum 3:5 in der 80. Minute seine Fortsetzung. Kurz vor Schluss traf Hofer für die Union Allhartsberg (93.) zum 6:3-Endstand. Letzten Endes ging Allhartsberg im Duell mit dem SCU St. Georgen/Y. als Sieger hervor.

Nach diesem Erfolg steht die Union Allhartsberg auf dem sechsten Platz der 1. Klasse West. Vier Siege, drei Remis und drei Niederlagen haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto. Allhartsberg ist seit fünf Spielen unbezwungen.

Wann findet der SCU St. Georgen/Y. die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen die Union Allhartsberg setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. St. Georgen/Y. schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 29 Gegentore verdauen musste. Der SCU St. Georgen/Y. musste sich nun schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da St. Georgen/Y. insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nur einmal ging der SCU St. Georgen/Y. in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Nach der klaren Niederlage gegen Allhartsberg ist St. Georgen/Y. weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse West.

Am nächsten Samstag (15:00 Uhr) reist die Union Allhartsberg zur Union Haag, am gleichen Tag begrüßt der SCU St. Georgen/Y. den SV CEMIX Pöchlarn-Golling vor heimischem Publikum.

1. Klasse West: Union Allhartsberg – SCU St. Georgen/Y, 6:3 (1:2)

10 Lukas Fehringer 1:0

36 Stefan Gutenbrunner 1:1

43 Stefan Gutenbrunner 1:2

51 Alexander Hausberger 2:2

60 Manuel Pronegg 3:2

69 Alexander Hausberger 4:2

75 Michael Hofer 5:2

80 Modra Lehel-Hunor 5:3

93 Michael Hofer 6:3

