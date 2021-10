Winklarn fügt Blindenmarkt erste Saisonniederlage zu

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 03:06

1. Klasse West: Blindenmarkt behält die Tabellenführung, zeigte sich aber bei der 0:2-Schlappe gegen den FCU Winklarn nicht in bester Verfassung. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Winklarn vor etwa 120 Besuchern die Nase vorn.

Für das 1:0 und 2:0 war Andreas Haberfellner verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (6./43.). Letztendlich hatte der FCU Winklarn Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.

Haberfellner der Matchwinner

Der Gastgeber nimmt mit 23 Punkten den dritten Platz ein. Die bisherige Spielzeit des FCU Winklarn ist weiter von Erfolg gekrönt. Winklarn verbuchte insgesamt sieben Siege und zwei Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. Der FCU Winklarn befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Nach elf Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den SV Union Raika Blindenmarkt 26 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 29 Treffern stellen die Gäste den besten Angriff der 1. Klasse West, allerdings fand der FCU Winklarn diesmal geeignete Gegenmaßnahmen.

Weiter geht es für Winklarn am kommenden Samstag daheim gegen den SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland. Für Blindenmarkt steht am gleichen Tag ein Duell mit dem SV Gottsdorf/M./P. an.

1. Klasse West: FCU Winklarn – SV Union Raika Blindenmarkt, 2:0 (2:0)

6 Andreas Haberfellner 1:0

43 Andreas Haberfellner 2:0

