Steinakirchen holt sich Packung bei Allhartsberg ab

Details Sonntag, 27. März 2022 00:52

1. Klasse West: Mit 2:6 verlor die ÖTSU Steinakirchen am vergangenen Samstag vor rund 200 Fans deutlich gegen Allhartsberg. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch die Union Allhartsberg wusste zu überraschen. Ein Punkt hüben, ein Punkt drüben – so hatte die Ausbeute der beiden Mannschaften beim 1:1-Unentschieden im Hinspiel gelautet.

Allhartsberg ging in der 15. Minute durch Stanislav Humaj in Front. Steinakirchen geriet deutlicher in Rückstand, als Humaj auf 2:0 erhöhte (22.). Mit dem 3:0 durch Daniel Zemla schien die Partie bereits in der 36. Minute mit Allhartsberg einen sicheren Sieger zu haben. Mit dem 4:0 für das Heimteam war das Spiel eigentlich schon entschieden (38.). Die Union Allhartsberg hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Humaj und Zemla die Helden

Das 5:0 für Allhartsberg stellte Zemla sicher. In der 56. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. In der 61. Minute erzielte Lukas Wutzl das 1:5 für die ÖTSU Steinakirchen. Durch ein Eigentor des Gasts verbesserte die Union Allhartsberg den Spielstand auf 6:1 für sich (85.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Bernd Hintersteiner für einen Treffer sorgte (94.). Am Ende kam Allhartsberg gegen Steinakirchen zu einem verdienten Sieg.

Die Union Allhartsberg verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über die ÖTSU Steinakirchen ist Allhartsberg weiter im Aufwind.

Vier Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat Steinakirchen momentan auf dem Konto. Die ÖTSU Steinakirchen baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die Union Allhartsberg setzte sich mit diesem Sieg von Steinakir. ab und nimmt nun mit 22 Punkten den fünften Rang ein, während die ÖTSU Steinakirchen weiterhin 17 Zähler auf dem Konto hat und den siebten Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Sonntag reist Allhartsberg zum SCU Waldhausen (OÖ), zeitgleich empfängt Steinakir. den SV CEMIX Pöchlarn-Golling.

1. Klasse West: Union Allhartsberg – ÖTSU Steinakirchen, 6:2 (4:0)

94 Bernd Hintersteiner 6:2

85 Eigentor durch Daniel Kaefer 6:1

61 Lukas Wutzl 5:1

56 Daniel Zemla 5:0

38 Stanislav Humaj 4:0

36 Daniel Zemla 3:0

22 Stanislav Humaj 2:0

15 Stanislav Humaj 1:0