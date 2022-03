Krummnussbaum verliert hoch gegen FCU Winklarn

Details Sonntag, 27. März 2022 00:59

1. Klasse West: Ein einseitiges Torfestival lieferten sich der FCU Winklarn und Krummnussbaum mit dem Endstand von 6:0. An der Favoritenstellung ließ Winklarn keine Zweifel aufkommen und trug gegen den SVK einen Sieg davon. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hätte abwechslungsreicher kaum sein können. Am Ende hatten sich der SV Fraiss Bau Krummnussbaum und der FCU Winklarn mit 3:3 voneinander getrennt.

Radim Stanek brachte sein Team in der 14. Minute nach vorn. Der FCU Winklarn stellte durch Matthias Mühlbachler das 2:0 sicher (31.). Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Halbzeitpause. Für ruhige Verhältnisse sorgte Ardit Brao, als er das 3:0 für Winklarn besorgte (81.). Für das 4:0 sorgte der FCU Winklarn in Minute 87 dank eines Treffers von Mühlbachler. Der fünfte Streich von Winklarn war Gerhard Holzer vorbehalten (89.). Auch in der Nachspielzeit kannte der FCU Winklarn keine Gnade und Lukas Poustka markierte den sechsten Treffer (91.). Letztlich feierte der FCU Winklarn gegen Krummnussbaum nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Gastgeber gnadenlos

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den SVK festigte Winklarn den dritten Tabellenplatz. Die Offensive des FCU Winklarn in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der SV Fraiss Bau Krummnussbaum war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 33-mal schlugen die Angreifer des FCU Winklarn in dieser Spielzeit zu. Winklarn knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der FCU Winklarn neun Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen.

Mit 38 Gegentreffern ist Krummnussbaum die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die Gäste finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Nun musste sich der SVK schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Der SV Fraiss Bau Krummnussbaum kommt aktuell einfach nicht auf die Beine. In den letzten fünf Begegnungen wurde nicht ein Sieg verbucht, während der FCU Winklarn dagegen schon 29 Punkte auf dem Konto hat.

Während Winklarn am kommenden Sonntag den ASK Hausmening LISEC empfängt, bekommt es Krummnussbaum am selben Tag mit dem SV Gottsdorf/M./P. zu tun.

1. Klasse West: FCU Winklarn – SV Fraiss Bau Krummnussbaum, 6:0 (2:0)

91 Lukas Poustka 6:0

89 Gerhard Holzer 5:0

87 Matthias Muehlbachler 4:0

81 Ardit Brao 3:0

31 Matthias Muehlbachler 2:0

14 Radim Stanek 1:0