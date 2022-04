ASK Hausmening setzt Erfolgsserie auch gegen Gottsdorf fort

Details Sonntag, 17. April 2022 01:20

1. Klasse West: Rund 250 Besucher kamen zum Spiel der 17. Runde nach Gottsdorf. Durch ein 3:1 holte sich der ASK Hausmening drei Punkte bei Gottsdorf. Nach dem Hinspiel hatte sich der SV Gottsdorf/M./P. dank eines 1:0-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

Mit einem schnellen Doppelpack (19./21.) zum 2:0 schockte Ante Anic die Heimmannschaft. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Nach 66 Minuten verkürzte der SV Gottsdorf durch einen Strafstoß von Stefan Hörth auf 1:2 (66.). Kurz vor Ultimo war noch Sebastian Hehenberger zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von Hausmening verantwortlich (82.). Am Ende verbuchte der ASK Hausmening LISEC gegen Gottsdorf einen Sieg.

Hausmening sichert Platz vier ab

Mit sechs Siegen und sechs Niederlagen weist der SV Gottsdorf/M./P. eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht der SV Gottsdorf im Mittelfeld der Tabelle.

Am ASK Hausmening gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst 14-mal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 1. Klasse West. Die Saison der Gäste verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von acht Siegen, vier Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Neun Spiele ist es her, dass Hausmening zuletzt eine Niederlage kassierte.

Der ASK Hausmening LISEC setzte sich mit diesem Sieg von Gottsdorf ab und nimmt nun mit 28 Punkten den vierten Rang ein, während der SV Gottsdorf/M./P. weiterhin 23 Zähler auf dem Konto hat und den sechsten Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Sonntag reist der SV Gottsdorf zum FCU Neustadtl, zeitgleich empfängt der ASK Hausmening den SCU Waldhausen (OÖ).

1. Klasse West: SV Gottsdorf/M./P. – ASK Hausmening LISEC, 1:3 (0:2)

82 Sebastian Hehenberger 1:3

66 Stefan Hoerth 1:2

21 Ante Anic 0:2

19 Ante Anic 0:1