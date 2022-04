Erfolgreiche Aufholjagd von Allhartsberg gegen Leader Waidhofen/Ybbs

Details Samstag, 23. April 2022 01:35

1. Klasse West: Gegen die Union Allhartsberg zeigte sich die SG SC/FC Waidhofen/Ybbs vor fast 190 Fans nicht in meisterlicher Verfassung und verlor mit 3:4. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit Waidhofen/Ybbs ein 2:1-Sieger feststand.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Tobias Hudl traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Stanislav Humaj traf zum 1:1 zugunsten von Allhartsberg (32.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Harald Unterbuchschachner machte in der 49. Minute das 2:1 der SG WY perfekt. Simon Wegscheider erhöhte den Vorsprung der SG SC/FC Waidhofen/Ybbs nach 60 Minuten auf 3:1. Nun schien alles für die Gäste zu laufen, doch die Hausherren hatten doch noch was dagegen. Marcel Pronegg schlug doppelt zu und glich damit für die Union Allhartsberg aus (76./95.). In der Nachspielzeit schockte Timo Hickersberger Waidhofen/Ybbs, als er das Siegestor für Allhartsberg erzielte (96.). Es sprach beinahe alles dafür, dass sie das Match gewinnen würde. Doch am Ende gab die SG WY die komfortable Führung aus den Händen und erlitt eine schmerzende Niederlage.

Zwei Tore in der Nachspielzeit brachten den Dreier

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich die Union Allhartsberg in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Offensiv konnte der Heimmannschaft in der 1. Klasse West kaum jemand das Wasser reichen, was die 37 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Sieben Siege, sechs Remis und vier Niederlagen hat Allhartsberg momentan auf dem Konto. Sechs Spiele ist es her, dass die Union Allhartsberg zuletzt eine Niederlage kassierte.

Erfolgsgarant der SG SC/FC Waidhofen/Ybbs ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 40 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die gute Bilanz von Waidhofen/Ybbs hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte die SG WY bisher zwölf Siege, ein Remis und vier Niederlagen. Die SG SC/FC Waidhofen/Ybbs baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am nächsten Sonntag reist Allhartsberg zum SV Fraiss Bau Krummnussbaum, zeitgleich empfängt Waidhofen/Ybbs den SV CEMIX Pöchlarn-Golling.

1. Klasse West: Union Allhartsberg – SG SC/FC Waidhofen/Ybbs, 4:3 (1:1)

96 Timo Hickersberger 4:3

95 Marcel Pronegg 3:3

76 Marcel Pronegg 2:3

60 Simon Wegscheider 1:3

49 Harald Unterbuchschachner 1:2

32 Stanislav Humaj 1:1

3 Tobias Hudl 0:1