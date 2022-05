Union Haag feiert Triumph über FCU Winklarn

Details Montag, 02. Mai 2022 01:46

1. Klasse West: Durch ein 3:1 holte sich die Union Haag drei Punkte beim FCU Winklarn. Hängende Köpfe bei den Platzherren des FCU Winklarn, die gegen den Underdog vor rund 120 Besuchern überraschend den Kürzeren zogen. Im Hinspiel war die Heimmannschaft mit 1:5 krachend untergegangen.

Rodrigo Frank Pereira nutzte die Chance eines Freistoßes für Haag und beförderte in der 36. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Zur Pause wusste der Gast eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Pereira schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft,erneut mit einem Freistoß-Treffer auf die Siegerstraße (55.). In Minute 75 musste Faruq Khalili mit einer Gelb-Roten Karte früher den Platz verlassen. Dann war Andreas Haberfellner zur Stelle und markierte das 1:2 von Winklarn (85.). In der 90. Minute bejubelte die Union Haag das 3:1 durch Peter Schöllhammer. Letzten Endes ging Haag im Duell mit dem FCU Winklarn als Sieger hervor.

Haag findet Anschluss ans Tabellenmittelfeld

Der Patzer des FCU Winklarn zog im Klassement keine Folgen nach sich. Winklarn verbuchte insgesamt zehn Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. In den letzten fünf Begegnungen holte der FCU Winklarn insgesamt nur fünf Zähler.

Die Union Haag muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck belegt Haag den zwölften Tabellenplatz. Die Union Haag bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, ein Unentschieden und zwölf Pleiten. Nach vier sieglosen Spielen ist Haag wieder in der Erfolgsspur.

Am nächsten Sonntag reist der FCU Winklarn zur Union Allhartsberg, zeitgleich empfängt die Union Haag den SV Gottsdorf/M./P.

1. Klasse West: FCU Winklarn – Union Haag, 1:3 (0:1)

90 Peter Schoellhammer 1:3

85 Andreas Haberfellner 1:2

55 Rodrigo Frank Pereira 0:2

36 Rodrigo Frank Pereira 0:1