Sieg gegen Neustadtl: St. Georgen/Y. untermauert Heimstärke

Details Sonntag, 08. Mai 2022 01:47

1. Klasse West: Beim SCU St. Georgen/Y. holte sich der FCU Neustadtl vor rund 150 Fans eine 1:3-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich St. Georgen/Y. die Nase vorn. Im Hinspiel hatte Neustadtl das heimische Publikum mit einem 2:0 jubeln lassen.

Das erste Tor des Spiels ging an den SCU St. Georgen/Y. Allerdings gelang dies nur mithilfe des FCU Neustadtl, denn Unglücksrabe Georg Aichinger beförderte den Ball ins eigene Netz (6.). Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung von St. Georgen/Y. bestehen. Florian Winninger ließ sich in der 46. Minute nicht zweimal bitten und verwertete einen Strafstoß zum 1:1 für Neustadtl. Dass der SCU St. Georgen/Y. in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Stefan Gutenbrunner, der in der 84. Minute zur Stelle war. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Andreas Reisinger für einen weiteren Treffer sorgte (95.). Am Ende verbuchte St. Georgen/Y. gegen den FCU Neustadtl die maximale Punkteausbeute.

Spät den Sieg fixiert

Auf neuntem Rang hielt sich der SCU St. Georgen/Y. in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die vierte Position inne. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich die Heimmannschaft in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. St. Georgen/Y. befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

Mit 25 ergatterten Punkten steht Neustadtl auf Tabellenplatz neun. Den Gästen muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 1. Klasse West markierte weniger Treffer als der FCU Neustadtl. Neustadtl taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Während der SCU St. Georgen/Y. am kommenden Sonntag den ASK Hausmening LISEC empfängt, bekommt es der FCU Neustadtl am selben Tag mit der Union Haag zu tun.

1. Klasse West: SCU St. Georgen/Y. – FCU Neustadtl, 3:1 (1:0)

95 Andreas Reisinger 3:1

84 Stefan Gutenbrunner 2:1

46 Florian Winninger 1:1

6 Eigentor durch Georg Aichinger 1:0