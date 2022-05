Allhartsberg gewinnt hoch gegen St. Georgen/Y.

Details Sonntag, 29. Mai 2022 00:55

1. Klasse West: Etwas mehr als 120 Zuschauer kamen in die Polybau-Arena nach St. Georgen. Der SCU St. Georgen/Y. konnte Allhartsberg nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:4. Im Hinspiel hatte die Union Allhartsberg einen Erfolg geholt und einen 6:3-Sieg zustande gebracht.

Zunächst waren die Gäste etwas gefährlicher, doch auch St. Georgen hatte kurz vor der Pause eine Riesenchance zur Führung vergeben. Nach den ersten 45 Minuten ging es für St. Georgen/Y. und Allhartsberg ohne Torerfolg in die Kabinen. Marcel Pronegg brach für die Union Allhartsberg den Bann und markierte in der 69. Minute die Führung. Durch ein Eigentor von Jakob Rafetzeder verbesserte der Gast den Spielstand auf 2:0 für sich (76.). Daniel Zemla brachte Allhartsberg in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (81.). Kurz vor Schluss traf Alexander Hausberger für die Union Allhartsberg per Kopf zum 4:0 (94.). Am Ende schlug Allhartsberg den SCU St. Georgen/Y. auswärts.

Allhartsberg setzt sich ab

St. Georgen/Y. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Verteidigung des Heimteams stimmt es ganz und gar nicht: 57 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Neun Siege, vier Remis und zehn Niederlagen hat der SCU St. Georgen/Y. derzeit auf dem Konto. St. Georgen/Y. baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die Union Allhartsberg verbuchte insgesamt neun Siege, neun Remis und fünf Niederlagen. Die letzten Resultate von Allhartsberg konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Die Union Allhartsberg setzte sich mit diesem Sieg vom SCU St. Georgen/Y. ab und belegt nun mit 36 Punkten den fünften Rang, während St. Georgen/Y. weiterhin 31 Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Als Nächstes steht für den SCU St. Georgen/Y. eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (17:30 Uhr) geht es gegen den SV CEMIX Pöchlarn-Golling. Allhartsberg empfängt parallel die Union Haag.

1. Klasse West: SCU St. Georgen/Y. – Union Allhartsberg, 0:4 (0:0)

94 Alexander Hausberger 0:4

81 Daniel Zemla 0:3

76 Eigentor durch Jakob Rafetzeder 0:2

69 Marcel Pronegg 0:1