FCU Winklarn gewinnt hoch gegen SV Petzenkirchen

Details Samstag, 11. Juni 2022 01:32

1. Klasse West: Über 120 Zuschauer kamen zum Spiel der 25. Runde nach Petzenkirchen. Mit dem SV Petzenkirchen und dem FCU Winklarn trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für Petzenkirchen schien Winklarn aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Im Hinspiel hatte der FCU Winklarn den SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland in die Schranken gewiesen und mit 4:0 gesiegt.

In der 31. Minute traf der FCU Winklarn zum ersten Mal ins Schwarze. Als Torschütze ließ sich Matthias Mühlbachler feiern. In der 39. Minute erhöhte Florian Zellhofer auf 2:0 für die Gäste. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Winklarn baute die Führung aus, indem Radim Stanek zwei Treffer nachlegte (61./91.). Letzten Endes holte der FCU Winklarn gegen den SV Petzenkirchen drei Zähler.

Winklarn hat Platz vier sicher

Petzenkirchen befindet sich mit 37 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison auf Rang fünf der Tabelle.

Kurz vor Saisonende besetzt der FCU Winklarn mit 44 Punkten den vierten Tabellenplatz. Die Angriffsreihe von Winklarn lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 52 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Während der SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland am kommenden Sonntag den SV Gottsdorf/M./P. empfängt, bekommt es der FCU Winklarn am selben Tag mit der SG SC/FC Waidhofen/Ybbs zu tun.

1. Klasse West: SV Volksbank Haubi's Petzenkirchen-Bergland – FCU Winklarn, 0:4 (0:2)

91 Radim Stanek 0:4

61 Radim Stanek 0:3

39 Florian Zellhofer 0:2

31 Matthias Muehlbachler 0:1