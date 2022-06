Waidhofen/Ybbs entscheidet Topduell gegen Winklarn für sich

Details Samstag, 18. Juni 2022 00:58

1. Klasse West: Die SG SC/FC Waidhofen/Ybbs gab auch im letzten Saisonspiel eine gute Figur ab und gewann vor rund 200 Zuschauern mit 4:1 gegen den FCU Winklarn. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Waidhofen/Ybbs als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel hatte der Gastgeber deutlich mit 4:0 für sich entschieden.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die SG WY bereits in Front. Simon Wegscheider markierte in der dritten Minute die Führung. Die SG SC/FC Waidhofen/Ybbs machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Andreas Unterbuchschachner (8.). Thomas Mensing brachte Waidhofen/Ybbs in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (36.). Die SG WY hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. Der vierte Streich der SG SC/FC Waidhofen/Ybbs war Tobias Hudl vorbehalten (56.). Der FCU Winklarn traf auch noch. Matthias Mühlbachler witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:4 ein (64.). Letztlich fuhr Waidhofen/Ybbs einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Waidhofen/Ybbs Vizemeister, Winklarn starker Vierter

Die SG WY bewies in dieser Saison mit dem erreichten zweiten Rang großes Potential. Für den Gang nach oben reichte es jedoch noch nicht. Das ausgezeichnete Torverhältnis von 60:32 zeigt, dass es bei der SG SC/FC Waidhofen/Ybbs in dieser Saison nicht nur in der Offensive funktionierte, sondern auch in der Hintermannschaft. Waidhofen/Ybbs weist mit 17 Siegen, zwei Unentschieden und sieben Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Die SG WY zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte neun Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Winklarn schloss das Fußballjahr mit einem anständigen vierten Tabellenplatz ab, was Hoffnungen auf eine verheißungsvolle nächste Saison weckt. Der Angriff des Gasts kam in dieser Saison nur bedingt zur Entfaltung, was die durchschnittliche Ausbeute von 53 Treffern unter Beweis stellt. Im gesamten Saisonverlauf holte der FCU Winklarn 13 Siege und fünf Remis und musste nur acht Niederlagen hinnehmen.

1. Klasse West: SG SC/FC Waidhofen/Ybbs – FCU Winklarn, 4:1 (3:0)

64 Matthias Muehlbachler 4:1

56 Tobias Hudl 4:0

36 Thomas Mensing 3:0

8 Andreas Unterbuchschachner 2:0

3 Simon Wegscheider 1:0