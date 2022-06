Auswärtscoup für Haag bei ÖTSU Steinakirchen

Details Sonntag, 19. Juni 2022 01:27

1. Klasse West: Rund 200 Zuschauer kamen in das WSW-LN-STEINTEAM-Stadion nach Steinakirchen um das letzte Spiel der Saison gegen Haag mitzuverfolgen. Die Union Haag geht mit einem 2:0-Erfolg bei der ÖTSU Steinakirchen in die Saisonpause. Das Hinspiel hatte Steinakirchen für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 5:3.

Zunächst waren die Heimischen etwas gefährlicher vor das gegnerische Tor gekommen. In der 31. Minute traf Haags Peter Schöllhammer zum ersten Mal ins Schwarze und brachte die Gäste etwas gegen den Spielverlauf in Führung. Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn. In der 65. Minute brachte die Union Haag das Netz erneut zum Zappeln. Dursun Göksin ließ sich als Torschütze feiern. Schlussendlich reklamierte Haag einen Sieg in der Fremde für sich und wies die ÖTSU Steinakirchen mit 2:0 in die Schranken.

Haag überholt Steinakirchen

Am Ende einer mageren Spielzeit erreicht Steinakirchen Platz zwölf und somit zumindest den Klassenerhalt. Das Hauptmanko des Heimteams lag in dieser Saison in der Defensive, die insgesamt 55 Gegentreffer hinnehmen musste. Deutlich ausbaufähig: Zu dieser Schlussfolgerung gelangen die Fans der ÖTSU Steinakirchen. Steinakirchen sammelte im Saisonverlauf gerade einmal sieben Siege, sieben Remis und zwölf Niederlagen.

Die Union Haag holte aus 26 Spielen 29 Zähler und rangiert somit zum Saisonabschluss auf Platz elf. Die Abwehr von Haag war in dieser Saison mitunter ein Torso, was die insgesamt 55 Gegentreffer untermauern. Die Verantwortlichen der Union Haag werden ein ernüchterndes Saisonfazit ziehen. Gerade einmal neun Siege und zwei Remis brachte Haag zustande. Demgegenüber stehen satte 15 Niederlagen.

1. Klasse West: ÖTSU Steinakirchen – Union Haag, 0:2 (0:1)

65 Dursun Goeksin 0:2

31 Peter Schoellhammer 0:1