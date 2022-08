SV Pöchlarn-Golling siegt bei Union Neuhofen souverän

Details Samstag, 13. August 2022 01:43

1. Klasse West: Die neue Saison wurde am Freitagabend angepfiffen und die Fans freuen sich auf eine spannende Saison. Nach Neuhofen kamen etwa 120 Zuschauer, die das Spiel gegen den SV Pöchlarn-Golling mitverfolgen wollten. Der SV CEMIX Pöchlarn-Golling kam am ersten Spieltag zu einem 5:2-Sieg gegen die Union Neuhofen Fußball.

120 Zuschauer verfolgten das 1:0 der Union Neuhofen in der 26. Minute durch David Badinsky. Paul Haunschmid trug sich in der 37. Spielminute in die Torschützenliste ein und glich zum 1:1 aus. Kurz vor der Pause traf Andre Zauchinger für den SV Pöchlarn-Golling (40.) zum 2:1. Die Gäste nahmen die knappe Führung mit in die Kabine.

In der Schlussphase alles klar gemacht

In Minute 51 erzielte Neuhofen den Ausgleich und wieder war es Badinsky, der jubelnd abdrehte. Pöchlarn-Golling stellte mit dem 3:2 in der 56. Minute die Weichen auf Sieg. Vladimir Balat verwandelte einen Strafstoß zum 3:2. In der 82. Minute brachte Tobias Brankl das Netz für den SV CEMIX Pöchlarn-Golling zum Zappeln und erhöhte auf 4:2. Kurz darauf machte Andre Zauchinger mit dem Treffer zum 5:2 den Sack endgültig zu (88.). Am Schluss gewann der SV Pöchlarn-Golling gegen die Union Neuhofen Fußball.

Der nächste Gegner der Union Neuhofen, welcher in zwei Wochen, am 26.08.2022, empfangen wird, ist der SV Gottsdorf/M./P. Der SV Pöchlarn-Golling tritt am Samstag bei der Waidhofen/Ybbs SG an.

1. Klasse West: Union Neuhofen Fußball – SV CEMIX Pöchlarn-Golling, 2:5 (1:2)

88 Andre Zauchinger 2:5

82 Tobias Brankl 2:4

56 Vladimir Balat 2:3

51 David Badinsky 2:2

40 Andre Zauchinger 1:2

37 Paul Haunschmid 1:1

26 David Badinsky 1:0