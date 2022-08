Steinakirchen glückt gegen St. Georgen/Y. nur der Ehrentreffer

Details Sonntag, 21. August 2022 04:12

1. Klasse West: Rund 160 Besucher kamen in das WSW-LN-STEINTEAM-Stadion nach Steinakirchen um sich das Spiel des ÖTSU Steinakrichen und dem SCU St. Georgen/Y. anzusehen. Die ÖTSU Steinakirchen kommt im neuen Fußballjahr einfach nicht auf die Beine und kassierte bereits zwei Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzte es eine 1:4-Pleite.

Die Anfangsphase brachte für beide Mannschaften nichts Zählbares. Doch dann ertönte ein Elfmeterpfiff. Stefan Gutenbrunner nutzte die Chance für den SCU St. Georgen/Y. und beförderte in der 27. Minute das Leder vom Punkt zum 1:0 ins Netz. Zur Pause hatten die Gäste eine hauchdünne Führung inne.

Dreierpack von Gutenbrunner

Tobias Jungwirth erhöhte für St. Georgen/Y. auf 2:0 (58.). Der SCU St. Georgen/Y. baute die Führung aus, indem Gutenbrunner zwei Treffer nachlegte (63./69.). In der Schlussphase gelang Moritz Dammerer noch der Ehrentreffer für Steinakir. (77.). Ein starker Auftritt ermöglichte St. Georgen/Y. am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen die ÖTSU Steinakirchen.

Steinakirchen liefte in der abgelaufenen Saison mit 28 Punkten auf dem zwölften Rang der Tabelle ein.

Der SCU St. Georgen/Y. hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man einmal die Punkte geteilt. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte St. Georgen/Y. im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz.

Am kommenden Freitag trifft die ÖTSU Steinakirchen auf den SCU Waldhausen (OÖ), der SCU St. Georgen/Y. spielt am selben Tag gegen die Sportunion Leitner Allhartsberg.

1. Klasse West: ÖTSU Steinakirchen – SCU St. Georgen/Y, 1:4 (0:1)

77 Moritz Dammerer 1:4

69 Stefan Gutenbrunner 0:4

63 Stefan Gutenbrunner 0:3

58 Tobias Jungwirth 0:2

27 Stefan Gutenbrunner 0:1