Torreiches Remis zwischen Neustadtl und Haag

Details Samstag, 27. August 2022 04:33

1. Klasse West: In Runde 4 trafen sich vor rund 120 Zuschauern der FCU Neustadtl und Union Haag. Im Spiel des FCU Neustadtl gegen die Union Haag gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart in dieses Spiel. Rodrigo Frank Pereira brachte Haag in der dritten Minute nach vorn. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (44.) schoss Manuel Gratzl einen weiteren Treffer für den Gast und erhöhte auf 2:0. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Punkt statt Pleite: Geyrhofer trifft zur Punkteteilung

Johannes Krahofer verkürzte für Neustadtl später in der 58. Minute auf 1:2. In der 60. Minute erhöhte Robin Mayrhofer auf 3:1 für die Union Haag. Doch die Hausherren gaben noch nicht auf. Für das zweite Tor des FCU Neustadtl war Marcel Tenschert verantwortlich, der in der 74. Minute per Freistoß das 2:3 besorgte. Mit seinem Treffer aus der 86. Minute bewahrte Christoph Geyrhofer seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis perfekt. Haag ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich Neustadtl noch ein Unentschieden.

Die Abwehrprobleme des FCU Neustadtl bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Drei Spiele und noch kein Sieg: Der Gastgeber wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Bei der Union Haag präsentierte sich die Abwehr angesichts fünf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (8). Haag bekleidet mit vier Zählern Tabellenposition fünf.

Am kommenden Freitag trifft Neustadtl auf den ASK SAR Hausmening, die Union Haag spielt tags darauf gegen die Union Neuhofen Fußball.

1. Klasse West: FCU Neustadtl – Union Haag, 3:3 (0:2)

86 Christoph Geyrhofer 3:3

74 Marcel Tenschert 2:3

60 Robin Mayrhofer 1:3

58 Johannes Krahofer 1:2

44 Manuel Gratzl 0:2

3 Rodrigo Frank Pereira 0:1