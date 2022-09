Remis zwischen Allhartsberg und Waldhausen

Details Sonntag, 04. September 2022 01:18

1. Klasse West: Über 120 Zuschauer wollten sich das Spiel der 4. Runde nicht entgehen lassen. Im Spiel der Sportunion Leitner Allhartsberg gegen den SCU Waldhausen (OÖ) gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die Sportunion Allhartsberg bereits in Front. Manuel Pronegg markierte in der dritten Minute die Führung. Das Heimteam machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Elfmeter-Treffer von Daniel Zemla (6.) auf 2:0. Aber auch die Gäste konnten mit einem Doppelschlag antworten. Ralf Rainbacher schlug doppelt zu und glich damit für den SCU Waldhausen aus (24./29.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern.

Hickersberger macht Last-Minute-Remis perfekt

Dass Waldhausen in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Philipp Wurzer, der in der 71. Minute zur Stelle war. Doch die Heimelf wollte die Niederlage nicht akzeptieren. Timo Hickersberger sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 89. Minute ins Schwarze traf. Schließlich gingen Sportunion Allhartsberg und der SCU Waldhausen (OÖ) mit einer Punkteteilung auseinander.

Die Sportunion Leitner Allhartsberg findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Vier Spiele und noch kein Sieg: Die Sportunion Allhartsberg wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Der SCU Waldhausen bleibt abwehrschwach und damit weiter Tabellenletzter.

Sportunion Allhartsberg tritt am kommenden Freitag beim FCU SOP Winklarn an, Waldhausen empfängt am selben Tag den SCU Ybbsitz.

1. Klasse West: Sportunion Leitner Allhartsberg – SCU Waldhausen (OÖ), 3:3 (2:2)

89 Timo Hickersberger 3:3

71 Philipp Wurzer 2:3

29 Ralf Rainbacher 2:2

24 Ralf Rainbacher 2:1

6 Daniel Zemla 2:0

3 Manuel Pronegg 1:0