Waldhausen ringt Ybbsitz einen Punkt ab

Details Samstag, 10. September 2022 00:41

1. Klasse West: Fast 120 Zuschauer wollten das Spiel der 5. Runde sehen. Ybbsitz war als Siegesanwärter beim SCU Waldhausen angetreten, musste sich jedoch mit einem 2:2-Unentschieden zufriedengeben. Ein Punkt für die Statistik, doch moralisch stand Waldhausen nach dem Remis gegen den Favoriten – SCU Ybbsitz – sogar als Sieger da.

Jozef Rejdovian war es, der vor 116 Zuschauern im Dauerregen für den SCU Ybbsitz den Führungstreffer besorgte (3.). Im Anschluss waren die Gäste auch das spielbestimmende Team. Nach und nach fanden die Gastgeber aber besser in die Partie. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit traf der SCU Waldhausen (OÖ) durch Soma Lörinczy zum Ausgleich (45.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Beide Mannschaften fanden einige Chancen vor um in Führung zu gehen. Der SCU Waldhausen markierte das 2:1 (73.) und wieder war es Soma Lörinczy, der sich als Torschütze feiern ließ. In der 84. Minute sicherte ein Rejdovian-Elfmeter den Ausgleich zum 2:2 und somit das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich Waldhausen und Ybbsitz mit einem Unentschieden.

Rejdovian-Doppelpack bringt den Teilerfolg

Der SCU Waldhausen (OÖ) muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Ein Punkt reichte dem Heimteam, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun zwei Punkten steht der SCU Waldhausen auf Platz elf. Die formschwache Abwehr, die bis dato 15 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Waldhausen in dieser Saison. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Der SCU Waldhausen (OÖ) wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Mit 13 Punkten steht der SCU Ybbsitz auf dem Platz an der Sonne. 13 Tore – mehr Treffer als die Gäste erzielte kein anderes Team der 1. Klasse West. Ybbsitz bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der SCU Ybbsitz vier Siege und ein Unentschieden auf dem Konto.

Der SCU Waldhausen kam in den letzten fünf Spielen nicht in Fahrt und steckte in dieser Zeit drei Niederlagen ein und entschied kein einziges Match für sich. Dagegen reitet Ybbsitz derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Waldhausen stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) beim SCU St. Georgen/Y. vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SCU Ybbsitz den FCU SOP Winklarn.

1. Klasse West: SCU Waldhausen (OÖ) – SCU Ybbsitz, 2:2 (1:1)

84 Jozef Rejdovian 2:2

73 Soma Loerinczy 2:1

45 Soma Loerinczy 1:1

3 Jozef Rejdovian 0:1