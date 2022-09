Waidhofen/Ybbs SG jubelt bei St. Georgen/Y.

Details Sonntag, 11. September 2022 00:07

1. Klasse West: Etwa 220 Zuschauer kamen in die Polybau-Arena nach St. Georgen/Ybbsfeld und wollten das Spiel zwischen dem SCU St. Georgen /Y. und der SG Waidhofen/Ybbs mitverfolgen. Waidhofen/Ybbs SG kam am Samstag zu einem 4:2-Erfolg gegen den SCU St. Georgen/Y.

Mihajlo Savanovic brachte die Waidhofen/Ybbs SG in der 18. Spielminute in Führung. Rene Spring glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für die Gäste (32./45.) und erhöhte den Vorsprung auf 3:0 für die Gäste. Das überzeugende Auftreten von Waidhofen/Ybbs SG fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Mit dem 4:0 von Savanovic für die Waidhofen/Ybbs SG war das Spiel eigentlich schon entschieden (56.). Auch er traf zum zweiten Mal an diesem Tag. Doch die Gastgeber bewiesen zumindest Moral und konnten das Resultat noch etwas verbessern. Daniel-Ioan Tulcan war zur Stelle und markierte das 1:4 von St. Georgen/Y. (80.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Stefan Gutenbrunner für einen Treffer sorgte (94.). Schließlich sprang für Waidhofen/Ybbs SG gegen den SCU St. Georgen/Y. ein Dreier heraus.

Spring-Doppelpack zur Vorentscheidung

Für St. Georgen/Y. gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Gastgebers bei. Die Situation beim SCU St. Georgen/Y. bleibt angespannt. Gegen die Waidhofen/Ybbs SG kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Waidhofen/Ybbs SG präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits zwölf geschossene Treffer gehen auf das Konto der Waidhofen/Ybbs SG. Die Saison von Waidhofen/Ybbs SG verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von drei Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte die Waidhofen/Ybbs SG im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Mit sieben ergatterten Punkten steht St. Georgen/Y. auf Tabellenplatz sieben.

Am Sonntag empfängt der SCU St. Georgen/Y. den SCU Waldhausen (OÖ). Als Nächstes steht Waidhofen/Ybbs SG dem SV Gottsdorf/M./P. gegenüber (Freitag, 19:30 Uhr).

1. Klasse West: SCU St. Georgen/Y. – Waidhofen/Ybbs SG, 2:4 (0:3)

94 Stefan Gutenbrunner 2:4

80 Daniel-Ioan Tulcan 1:4

56 Mihajlo Savanovic 0:4

45 Rene Spring 0:3

32 Rene Spring 0:2

18 Mihajlo Savanovic 0:1