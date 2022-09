Sportunion Allhartsberg verliert bei Union Neuhofen deutlich

Details Sonntag, 25. September 2022 00:16

1. Klasse West: Etwa 150 Zuschauer wollten sich das Spiel zwischen der Union Neuhofen und der Sportunion Allhartsberg nicht entgehen lassen. Die Union Neuhofen kam gegen Sportunion Allhartsberg zu einem klaren 4:0-Erfolg. Neuhofen erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Der Gastgeber legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Mate Kantor aufhorchen (4./12.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Matthias Palmetshofer, als er das 3:0 für die Union Neuhofen Fußball besorgte (31.). Die Gäste kamen einfach nicht in dieses Spiel. Das überzeugende Auftreten der Union Neuhofen fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Die Union Neuhofen Fußball ließ den Vorsprung in der 55. Minute anwachsen, als Florian Stöger mit einer Direktabnahme ins Kreuzeck traf. Letztlich feierte die Union Neuhofen gegen die Sportunion Leitner Allhartsberg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Neuhofen setzt sich etwas ab

Zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Neuhofen bei.

Die Sportunion Allhartsberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Insbesondere an vorderster Front liegt beim Gast das Problem. Erst sechs Treffer markierte Sportunion Allhartsberg – kein Team der 1. Klasse West ist schlechter. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Die Sportunion Leitner Allhartsberg wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Die Union Neuhofen Fußball setzte sich mit diesem Sieg von der Sportunion Allhartsberg ab und nimmt nun mit acht Punkten den neunten Rang ein, während Sportunion Allhartsberg weiterhin zwei Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Samstag reist die Union Neuhofen zum SCU Ybbsitz, zeitgleich empfängt die Sportunion Leitner Allhartsberg den SV CEMIX Pöchlarn-Golling.

1. Klasse West: Union Neuhofen Fußball – Sportunion Leitner Allhartsberg, 4:0 (3:0)

55 Florian Stoeger 4:0

31 Matthias Palmetshofer 3:0

12 Mate Kantor 2:0

4 Mate Kantor 1:0